Часть педагогов не получит деньги: учителей наградят Премией ВРУ имени Сухомлинского

В 2026 году 36 педагогов в Украине получат Премию Верховной Рады имени Василия Сухомлинского. При этом всего предусмотрено 54 премии.

Проект постановления ВРУ о присуждении этой премии рассмотрели на заседании Комитета по вопросам образования. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак в Telegram.

Сколько премий присудили в этом году

Это ежегодная парламентская награда для педагогов, которые вносят весомый вклад в развитие украинского образования, демонстрируют профессиональное мастерство, творческий подход и результативную работу.

Бабак заявил, что в 2026 году предлагается присудить 36 премий. Хотя в целом предусмотрено 54 премии ежегодно: 27 – учителям школ и 27 педагогам, работающим на других уровнях образования. В 2026 году эти 27 премий предусмотрены для педагогов дошкольного образования.

Педагог может получить премию только один раз. В Комитет поступили ходатайства от 20 областей.

Размер каждой премии – 60 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. К слову, прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине в 2026 году составляет 3 328 гривен в месяц.

До конца года ВРУ должна принять это постановление.

Почему не все области представили кандидатуры

Бабак также сообщил, что каждая область и Киев имели право выбрать и представить по 2 кандидатуры педагогов для награждения на государственном уровне и для того, чтобы эти педагоги получили по 199 680 гривен каждый/каждая.

Не подали ходатайства Луганский, Сумской, Тернопольский, Черниговский областные советы и Киевский городской совет. Лишь по одному кандидату предложили Донецкий, Ивано-Франковский и Харьковский областные советы,

– уточнил он.

И добавил, что половина педагогов должна была быть отмечена в сфере дошкольного образования. Для работников дошкольного образования сумма в почти 200 тысяч гривен равна годовому заработку. А областные советы не смогли выдвинуть таких работников для получения премии. При этом деньги выделяются не из местных бюджетов, а из бюджета Верховной Рады Украины.