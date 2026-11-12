Частина педагогів не отримає гроші: вчителів відзначать Премією ВРУ імені Сухомлинського

Adv

Проєкт Постанови ВРУ про присудження цієї премії розглянули на засіданні Освітнього комітету. Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради України Сергій Бабак у телеграмі.

Скільки премій присудили цьогоріч

Це щорічна парламентська відзнака для педагогів, які роблять вагомий внесок у розвиток української освіти, демонструють професійну майстерність, творчий підхід та результативну роботу.

Бабак заявив, що цьогоріч пропонують присудити 36 премій. Хоча загалом передбачено 54 премії щороку: 27 – вчителям шкіл та 27 педагогам, які працюють на інших ланках освіти. У 2026 році ці 27 премій передбачені для педагогів дошкілля.

Педагог може отримати премію лише раз. До Комітету надійшли клопотання від 20 обласних рад.

Розмір кожної премії – 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. До слова, прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні у 2026 році становить 3 328 гривень на місяць.

До кінця року ВРУ має ухвалити цю Постанову.

Чому не всі області подали кандидатури

Бабак також повідомив, що кожна область і Київ мали право обрати і подати 2 кандидатури педагогів для відзначення на державному рівні і для того, щоб ці педагоги отримали 199 680 гривень кожен/кожна.

Не подали клопотання Луганська, Сумська, Тернопільська, Чернігівська обласні ради і Київська міська рада. Лише по одному кандидату запропонували Донецька, Івано-Франківська та Харківська обласні ради– уточнив він.

І додав, що половина педагогів мали бути відзначені в сфері дошкільної освіти. Для працівників дошкілля сума в майже 200 тисяч гривень дорівнює річному заробітку. А обласні ради не змогли подати таких працівників для отримання премії. При тому, що гроші виділяються не з місцевих бюджетів, а з бюджету Верховної Ради України.