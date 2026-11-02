В этот киевский университет абитуриенты подали больше всего заявлений среди всех вузов столицы

В этом году абитуриенты подали в Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского 39 192 заявления. Это на 42,5 % больше, чем в прошлом году.

В прошлом году поступило 27 484 заявления. Об этом 24 Каналу эксклюзивно сообщили в КПИ имени Игоря Сикорского по итогам вступительной кампании 2026 года.

Каковы данные вступительной кампании 2026 года в вузе

КПИ по количеству заявлений абитуриентов занял третье место в Украине среди всех высших учебных заведений.

Этот столичный вуз в этом году также является лидером по Украине по количеству первоначальных рекомендаций на бюджетное обучение – 3737 заявлений.

На бакалаврскую программу в КПИ в этом году зачислили более 6 тысяч абитуриентов. Это самый высокий показатель с 2015 года. В целом в 2026 году наблюдается значительный рост интереса абитуриентов к техническим специальностям,

– сообщили в вузе.

И добавили, что это стало возможным как благодаря усилению профориентационной работы университета, так и благодаря активности бизнеса, который постоянно говорит о потребности в инженерах и создает привлекательные для молодых специалистов условия работы еще на этапе обучения.

В прошлые годы мы видели, что половина студентов уже на втором курсе имела работу. Причем 40% всех третьекурсников – именно по специальности. Эти показатели формируют прежде всего инженерные ИТ-специальности,

– подчеркнули в КПИ.

Сколько абитуриентов, набравших 200 баллов, подали заявления в КПИ

Среди тех, кто подал заявление в КПИ с первым приоритетом в этом году:

260 абитуриентов набрали 200 баллов как минимум по одному предмету;

21 абитуриент – по двум предметам;

1 абитуриент – по трем предметам.

В целом, согласно данным ЕДЕБО, по итогам основного этапа подачи заявлений абитуриенты подали в Киевскую политехнику: