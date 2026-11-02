В этот киевский университет абитуриенты подали больше всего заявлений среди всех вузов столицы
В этом году абитуриенты подали в Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского 39 192 заявления. Это на 42,5 % больше, чем в прошлом году.
В прошлом году поступило 27 484 заявления. Об этом 24 Каналу эксклюзивно сообщили в КПИ имени Игоря Сикорского по итогам вступительной кампании 2026 года.
Каковы данные вступительной кампании 2026 года в вузе
КПИ по количеству заявлений абитуриентов занял третье место в Украине среди всех высших учебных заведений.
Этот столичный вуз в этом году также является лидером по Украине по количеству первоначальных рекомендаций на бюджетное обучение – 3737 заявлений.
На бакалаврскую программу в КПИ в этом году зачислили более 6 тысяч абитуриентов. Это самый высокий показатель с 2015 года. В целом в 2026 году наблюдается значительный рост интереса абитуриентов к техническим специальностям,
– сообщили в вузе.
И добавили, что это стало возможным как благодаря усилению профориентационной работы университета, так и благодаря активности бизнеса, который постоянно говорит о потребности в инженерах и создает привлекательные для молодых специалистов условия работы еще на этапе обучения.
В прошлые годы мы видели, что половина студентов уже на втором курсе имела работу. Причем 40% всех третьекурсников – именно по специальности. Эти показатели формируют прежде всего инженерные ИТ-специальности,
– подчеркнули в КПИ.
Сколько абитуриентов, набравших 200 баллов, подали заявления в КПИ
Среди тех, кто подал заявление в КПИ с первым приоритетом в этом году:
260 абитуриентов набрали 200 баллов как минимум по одному предмету;
21 абитуриент – по двум предметам;
1 абитуриент – по трем предметам.
В целом, согласно данным ЕДЕБО, по итогам основного этапа подачи заявлений абитуриенты подали в Киевскую политехнику:
39 192 заявления – третье место в Украине и первое в Киеве по общему количеству заявлений;
21 644 заявления на бюджет – третье место в Украине;
17 548 заявлений на контракт – третье место в Украине и первое в Киеве;
1 049 заявлений на дистанционную форму обучения – второе место в Украине.