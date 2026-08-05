Как поступить на контракт в вуз Украины в 2026 году

Поступление на контракт в вузы нашей страны в этом году осуществляется на основе национального мультипредметного теста (НМТ) и творческого конкурса в вузе (по определенным специальностям).

Эти правила закреплены в "Порядке приема на обучение для получения высшего образования". Об этом сообщает Osvita.ua.

Какие особенности подачи заявлений на контакт

При подаче заявлений на открытые и фиксированные конкурсные предложения абитуриенты обязательно указывают один из следующих вариантов:

"Претендую на участие в конкурсе на место по государственному или региональному заказу и на участие в конкурсе на места за счет средств физических и/или юридических лиц в случае неполучения рекомендации по данному конкурсному предложению по государственному или региональному заказу";

"Претендую на участие в конкурсе исключительно на места за счет средств физических и/или юридических лиц, уведомлен о невозможности перевода в рамках вступительной кампании на места государственного или регионального заказа".

При подаче заявлений на небюджетное конкурсное предложение абитуриентов предупреждают о невозможности перевода в рамках вступительной кампании на места государственного или регионального заказа, соответственно в заявлениях необходимо указать:

"Претендую на участие в конкурсе исключительно на места за счет средств физических и/или юридических лиц, уведомлен о невозможности перевода в рамках вступительной кампании на места государственного или регионального заказа".

Какой конкурсный балл для поступления

Конкурсный балл для поступления на контрактные места вузы определяют самостоятельно.

Однако для специальностей "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право" и "Международное право", "Международные экономические отношения", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология" конкурсный балл для поступления не может быть менее 150 баллов.

Для специальности "Фармация" конкурсный балл для поступления не может быть менее 140 баллов.

Каковы сроки вступительной кампании

Регистрация заявлений на участие в собеседованиях и творческих конкурсах для поступления исключительно на контрактную форму обучения длилась с 3 июля до 18:00 25 июля 2026 года. Собеседования и творческие конкурсы для таких абитуриентов – с 8 июля по 1 августа.

Выдача рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных к зачислению на контракт по открытым и фиксированным конкурсным предложениям в соответствии с приоритетами продолжается до 6 августа.

В случае неполучения рекомендации по заявлению с приоритетом абитуриенты имеют право поступать на контракт с 14 августа при наличии вакантных мест.

Зачисление абитуриентов-контрактников первой волны (по приоритетам) происходит до 13 августа, вторая волна зачислений – до 30 августа.

Кому доступен перевод на бюджетные места

Абитуриенты, зачисленные на контракт, при определенных условиях могут быть переведены на свободные бюджетные места.

Перевод на вакантные места государственного и регионального заказа лиц, зачисленных на обучение по контракту, происходит не позднее 20 августа.