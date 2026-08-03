3 августа началась дополнительная сессия вступительных экзаменов в магистратуру. Она продлится до 21 августа.

Об этом сообщает Министерство образования и науки. В ней примут участие абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии тестирования.

Что известно о дополнительной сессии

Информацию следует искать в приглашениях, размещенных в личных кабинетах участников. Официальные результаты ЕВІ / ЕФВВ будут размещены в личных кабинетах участников до 21 августа.

Перед тестированием обязательно:

сформировать приглашение-пропуск в личном кабинете участника на сайте УЦОЯО;

по возможности распечатайте его;

возьмите с собой:

экзаменационный листок; документ, на основании которого вы зарегистрированы; приглашение-пропуск.

Учтите, что в пункт тестирования необходимо прибыть заранее. Если вы опоздаете или при входе в пункт тестирования не предъявите экзаменационный листок и документ, удостоверяющий личность, – вас не допустят к участию в тестировании,

– подчеркивают в МОН.

Каков график вступительной кампании в 2026 году

В магистратуру:

26 июня – 14 июля Основная сессия ЕВІ / ЕФВВ 24 – 28 августа Дополнительная сессия ЕВИ / ЕФВВ 1 июля Начало регистрации электронных кабинетов 1 – 27 июля (18:00) Регистрация для участия в собеседовании, профессиональных экзаменах на бюджетное и контрактное обучение 1 июля – 17 августа (в 18:00) Регистрация для участия в собеседовании и профессиональных экзаменах только на контракт 28 июля – 7 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены на бюджетное и контрактное обучение 28 июля – 20 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены только на контракт 7 – 22 августа (18:00) Подача документов на поступление в магистратуру Не позднее 25 августа Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт (заявления с приоритетом) До 28 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения на бюджет и контракт (заявления с приоритетом) 29 августа Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом) С 30 августа Предоставление рекомендаций на контракт До 7 сентября Перевод на вакантные места по бюджету До 14 сентября Зачисление на контракт 15 сентября – 15 октября Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов 15 октября Завершение работы электронных кабинетов