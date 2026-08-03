Об этом сообщает Министерство образования и науки. В ней примут участие абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии тестирования.

Что известно о дополнительной сессии

Информацию следует искать в приглашениях, размещенных в личных кабинетах участников. Официальные результаты ЕВІ / ЕФВВ будут размещены в личных кабинетах участников до 21 августа.

Перед тестированием обязательно:

сформировать приглашение-пропуск в личном кабинете участника на сайте УЦОЯО;

по возможности распечатайте его;

возьмите с собой:

экзаменационный листок; документ, на основании которого вы зарегистрированы; приглашение-пропуск.

Учтите, что в пункт тестирования необходимо прибыть заранее. Если вы опоздаете или при входе в пункт тестирования не предъявите экзаменационный листок и документ, удостоверяющий личность, – вас не допустят к участию в тестировании,

– подчеркивают в МОН.

Каков график вступительной кампании в 2026 году

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