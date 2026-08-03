Об этом сообщает Министерство образования и науки. В ней примут участие абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии тестирования.

Что известно о дополнительной сессии

Информацию следует искать в приглашениях, размещенных в личных кабинетах участников. Официальные результаты ЕВІ / ЕФВВ будут размещены в личных кабинетах участников до 21 августа.

Перед тестированием обязательно:

  • сформировать приглашение-пропуск в личном кабинете участника на сайте УЦОЯО;

  • по возможности распечатайте его;

  • возьмите с собой:

  1. экзаменационный листок;

  2. документ, на основании которого вы зарегистрированы;

  3. приглашение-пропуск.

Учтите, что в пункт тестирования необходимо прибыть заранее. Если вы опоздаете или при входе в пункт тестирования не предъявите экзаменационный листок и документ, удостоверяющий личность, – вас не допустят к участию в тестировании,
– подчеркивают в МОН.

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Каков график вступительной кампании в 2026 году

В магистратуру:

26 июня – 14 июля Основная сессия ЕВІ / ЕФВВ
24 – 28 августа Дополнительная сессия ЕВИ / ЕФВВ
1 июля Начало регистрации электронных кабинетов
1 – 27 июля (18:00) Регистрация для участия в собеседовании, профессиональных экзаменах на бюджетное и контрактное обучение
1 июля – 17 августа (в 18:00) Регистрация для участия в собеседовании и профессиональных экзаменах только на контракт
28 июля – 7 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены на бюджетное и контрактное обучение
28 июля – 20 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены только на контракт
7 – 22 августа (18:00) Подача документов на поступление в магистратуру
Не позднее 25 августа Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
До 28 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
29 августа Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
С 30 августа Предоставление рекомендаций на контракт
До 7 сентября Перевод на вакантные места по бюджету
До 14 сентября Зачисление на контракт
15 сентября – 15 октября Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
15 октября Завершение работы электронных кабинетов