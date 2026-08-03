Об этом сообщает Министерство образования и науки. В ней примут участие абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии тестирования.
Что известно о дополнительной сессии
Информацию следует искать в приглашениях, размещенных в личных кабинетах участников. Официальные результаты ЕВІ / ЕФВВ будут размещены в личных кабинетах участников до 21 августа.
Перед тестированием обязательно:
сформировать приглашение-пропуск в личном кабинете участника на сайте УЦОЯО;
по возможности распечатайте его;
возьмите с собой:
экзаменационный листок;
документ, на основании которого вы зарегистрированы;
приглашение-пропуск.
Учтите, что в пункт тестирования необходимо прибыть заранее. Если вы опоздаете или при входе в пункт тестирования не предъявите экзаменационный листок и документ, удостоверяющий личность, – вас не допустят к участию в тестировании,
– подчеркивают в МОН.
Каков график вступительной кампании в 2026 году
В магистратуру:
|26 июня – 14 июля
|Основная сессия ЕВІ / ЕФВВ
|24 – 28 августа
|Дополнительная сессия ЕВИ / ЕФВВ
|1 июля
|Начало регистрации электронных кабинетов
|1 – 27 июля (18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании, профессиональных экзаменах на бюджетное и контрактное обучение
|1 июля – 17 августа (в 18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании и профессиональных экзаменах только на контракт
|28 июля – 7 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены на бюджетное и контрактное обучение
|28 июля – 20 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕФВВ), профессиональные экзамены только на контракт
|7 – 22 августа (18:00)
|Подача документов на поступление в магистратуру
|Не позднее 25 августа
|Обнародование списков рекомендованных к зачислению на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|До 28 августа (в 18:00)
|Подтверждение выбора места обучения на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|29 августа
|Зачисление на бюджет и контракт (заявления с приоритетом)
|С 30 августа
|Предоставление рекомендаций на контракт
|До 7 сентября
|Перевод на вакантные места по бюджету
|До 14 сентября
|Зачисление на контракт
|15 сентября – 15 октября
|Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов
Ранее мы рассказывали, каковы правила конкурсного отбора и зачисления в магистратуру в 2026 году.