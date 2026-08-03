Про це інформує Міністерство освіти і науки. Учасниками стануть вступники, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії тестування.
Що відомо про додаткову сесію
Інформацію варто шукати в запрошеннях, розміщених у кабінетах учасників. Офіційні результати ЄВІ / ЄФВВ розмістять у кабінетах учасників до 21 серпня.
Перед тестуванням обов'язково:
сформуйте запрошення-перепустку в кабінеті учасника на сайті УЦОЯО;
за можливості роздрукуйте її;
візьміть із собою:
екзаменаційний листок;
документ, на підставі якого вас зареєстровано;
запрошення-перепустку.
Врахуйте, що до пункту тестування потрібно прибути заздалегідь. Якщо ви запізнитеся або при вході до пункту тестування не пред'явите екзаменаційного листка й документа, що посвідчує особу, – вас не допустять до участі в тестуванні,
– наголошують у МОН.
Який графік вступної кампанії у 2026 році
На магістратуру:
|26 червня – 14 липня
|Основна сесія ЄВІ / ЄФВВ
|24 – 28 серпня
|Додаткова сесія ЄВІ / ЄФВВ
|1 липня
|Старт реєстрації електронних кабінетів
|1 – 27 липня (18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях на бюджет і на контракт
|1 липня – 17 серпня (о 18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях лише на контракт
|28 липня – 7 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування на бюджет і на контракт
|28 липня – 20 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування лише на контракт
|7 – 22 серпня (18:00)
|Подання на вступ на магістратуру
|Не пізніше за 25 серпня
|Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
|До 28 серпня (о 18:00)
|Підтвердження вибору місця навчання на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
|29 серпня
|Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
|З 30 серпня
|Надання рекомендацій на контракт
|До 7 вересня
|Переведення на вакантні місця бюджету
|До 14 вересня
|Зарахування на контракт
|15 вересня – 15 жовтня
|Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО
|15 жовтня
|Завершення роботи електронних кабінетів
Раніше ми розповідали, які правила конкурсного відбору та зарахування на магістратуру у 2026 році.