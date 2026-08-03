Про це інформує Міністерство освіти і науки. Учасниками стануть вступники, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії тестування.

Що відомо про додаткову сесію

Інформацію варто шукати в запрошеннях, розміщених у кабінетах учасників. Офіційні результати ЄВІ / ЄФВВ розмістять у кабінетах учасників до 21 серпня.

Перед тестуванням обов'язково:

сформуйте запрошення-перепустку в кабінеті учасника на сайті УЦОЯО;

за можливості роздрукуйте її;

візьміть із собою:

екзаменаційний листок; документ, на підставі якого вас зареєстровано; запрошення-перепустку.

Врахуйте, що до пункту тестування потрібно прибути заздалегідь. Якщо ви запізнитеся або при вході до пункту тестування не пред'явите екзаменаційного листка й документа, що посвідчує особу, – вас не допустять до участі в тестуванні,

– наголошують у МОН.

Який графік вступної кампанії у 2026 році

На магістратуру: