Иногда человек настолько растерян или взволнован, что ему трудно сразу взять себя в руки. В украинском языке есть немало способов описать такой стан, и каждый из них передает свой оттенок значения.

И для этого не нужно копировать русскую словообразовательную модель – "прийти в себя". А как правильно, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как сказать на украинском "прийти в себя"?

В речи украинцев до сих пор встречаются русские кальки, которые настолько привычны, что мы не всегда замечаем их неестественность. Такое выражение – "прийти в себя". Его используют, когда человек пережил сильное потрясение, испугался, растерялся, потерял сознание или просто не может взять себя в руки после неожиданного события.

Обратите внимание: русское слово "прийти" можно употреблять как в прямом значении – "ходить" или "идти", так и в переносном: прийти – в "ужас", "смущение", "сознание", "умиление", "упадок", "замешательство", "негодование" и другие эмоциональные состояния.

Украинская словообразовательная модель иная – мы к эмоциям не "приходим", а констатируем их, как правило, одним словом. Поэтому и для выражения "прийти в себя" в языке есть немало точных соответствий, которые стоит выбирать с учетом ситуации – физического состояния или эмоционального.

Как отмечают составители справочника "Язык – не калька: словарь украинского языка", вместо русского выражения можно использовать слова "оговтатися", "опамятатися", "спам'ятатися", "отямиться", "стямитися", "схаменутися", "опритомніти", а также выражение "прийти до пам'яті".

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Рассмотрим, почему эти варианты отличаются.

Оговтатися – восстановить душевное равновесие после сильного волнения, испуга, потрясения или неприятного события. Это слово уместно, когда человеку нужно время, чтобы успокоиться и вернуться к привычному состоянию. Например: "После пережитого потрясения женщина долго не могла оправиться".

– восстановить душевное равновесие после сильного волнения, испуга, потрясения или неприятного события. Это слово уместно, когда человеку нужно время, чтобы успокоиться и вернуться к привычному состоянию. Например: "После пережитого потрясения женщина долго не могла оправиться". Отямитися – вернуть способность ясно мыслить, осознать происходящее, выйти из состояния растерянности. Также это слово употребляют, когда человек приходит в себя после сильного удивления. Например: "Он никак не мог опомниться от услышанного".

– вернуть способность ясно мыслить, осознать происходящее, выйти из состояния растерянности. Также это слово употребляют, когда человек приходит в себя после сильного удивления. Например: "Он никак не мог опомниться от услышанного". Опам'ятатися / спам'ятатися – опомниться, осознать что-либо, вернуться к нормальному состоянию после растерянности или затуманенности мыслей. Например: "Не успели мы и опомниться, как все уже закончилось".

– опомниться, осознать что-либо, вернуться к нормальному состоянию после растерянности или затуманенности мыслей. Например: "Не успели мы и опомниться, как все уже закончилось". Очапатися – оправиться, опомниться, прийти в себя после испуга, потрясения, болезни или сильного истощения. Например: "После пережитого мужчина долго не мог очапаться". Слово имеет разговорный оттенок. Оно передает значение постепенного возвращения к привычному физическому или душевному состоянию.

– оправиться, опомниться, прийти в себя после испуга, потрясения, болезни или сильного истощения. Например: "После пережитого мужчина долго не мог очапаться". Слово имеет разговорный оттенок. Оно передает значение постепенного возвращения к привычному физическому или душевному состоянию. Схаменутися – осознать неправильность своих действий, остановиться, изменить поведение или вовремя прийти в себя. Это слово часто имеет оттенок предостережения. Например: "Пора опомниться, пока необдуманные решения не привели к серьезным последствиям".

– осознать неправильность своих действий, остановиться, изменить поведение или вовремя прийти в себя. Это слово часто имеет оттенок предостережения. Например: "Пора опомниться, пока необдуманные решения не привели к серьезным последствиям". Опритомніти / прийти до свідомості – вернуться в сознание после потери сознания. Именно этот синоним наиболее точно передает физическое состояние человека, потерявшего сознание. Например: "Пострадавший очнулся через несколько минут после падения".

– вернуться в сознание после потери сознания. Именно этот синоним наиболее точно передает физическое состояние человека, потерявшего сознание. Например: "Пострадавший очнулся через несколько минут после падения". Очунятися – восстановить силы, выздороветь, оправиться после болезни, истощения или сильного переживания. Это слово хорошо передает постепенное возвращение к привычному физическому или душевному состоянию. Например: "После продолжительной болезни мужчина наконец пришел в себя".

– восстановить силы, выздороветь, оправиться после болезни, истощения или сильного переживания. Это слово хорошо передает постепенное возвращение к привычному физическому или душевному состоянию. Например: "После продолжительной болезни мужчина наконец пришел в себя". Прийти до тями /тямки – опомниться, прийти в себя, вернуть способность ясно мыслить после испуга, потрясения или неожиданности. Также употребляется, когда человек приходит в сознание после потери сознания. Например: "После сильного удара он долго не мог прийти в себя".

– опомниться, прийти в себя, вернуть способность ясно мыслить после испуга, потрясения или неожиданности. Также употребляется, когда человек приходит в сознание после потери сознания. Например: "После сильного удара он долго не мог прийти в себя". Прийти до пам'яті – прийти в чувство, вернуться к сознанию после его потери. Например: "Пострадавший постепенно пришел в себя после потери сознания". Это выражение также может означать восстановление способности осознавать происходящее.

Есть отдельный интересный случай – выражение "прийти в себя от удивления". Если речь идет о чрезвычайно сильном удивлении, на украинском языке можно сказать "не міг отямитися з подиву", "не міг вийти з дива" или "не міг зійти з дива".

Интересно! В речи часто можно услышать русское " выражение "души не чаят", когда хотят сказать, что очень кого-то любят и заботятся о нем. Однако на украинском языке эту мысль передают иначе – "души не слышно". Почему именно так говорим и откуда происходит этот образный фразеологизм, читайте в материале "Учеба 24".

Подбираем слова по смыслу, чтобы выражать мысли точно и естественно. Говорите на украинском!