Будут ли действовать при школах в Украине летние детские лагеря

До войны в Украине при школах организовывали лагеря, в которых дети проводили досуг по окончании учебного года. Однако нападение России на наше государство изменило ситуацию.

Теперь главным критерием при планировании работы педагогов и организации досуга учеников является безопасность. Будут ли действовать пришкольные лагеря для детей в 2023 году, рассказывает 24 Канал.

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Организуют ли в Киеве пришкольные лагеря

В 2023 году летних лагерей при школах в столице Украины не будет, рассказал в эфире КИЕВ24 заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Все-таки для детей организуют активности при школах летом.

У нас не будет классических лагерей в школах. Будут коррекционные форматы, которые позволяют детям находиться, создать активности,

– заявил чиновник.

В Ровно также не будет пришкольных лагерей

В Ровно в 2023 году не будут организовывать летние лагеря при школах. Ранее в городе их посещали около 6,5 тысяч детей, уточнил заместитель начальника управления образования Ровно Василий Харковец.

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Какая ситуация с лагерями при школах в Виннице

В Винницком горсовете ранее информировали, что в городе будут действовать 27 пришкольных лагерей. Ученики смогут их посещать с 5 по 22 июня.

Лагеря организуют только на базе тех учебных заведений, где обустроены простейшие укрытия. В этом году такой отдых планируется организовать для 4500 детей.