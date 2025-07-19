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19 июля, 13:35
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В украинском языке идеи не "приходят в голову": это совсем другое действие

Алеся Кух
Основні тези
  • Украинские языковеды утверждают, что фразы "спало на думку", "прийшло на розум" являются исконно украинскими, в отличие от "пришло в голову".
  • Влияние русского языка заметно даже в произведениях классиков украинской литературы, которые использовали калькированные выражения.

Иногда, пытаясь сказать меткое выражение, мы используем калькированный русский. Не все фразы имеют дословные переводы.

Почему в украинском языке нет выражения "пришло в голову" и как эта известная фраза звучит на украинском, рассказывает 24 Канал.

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Как будет на украинском "пришло в голову"?

Это известное выражение "пришло в голову" часто используют украинцы не понимая, что делают типичную ошибку. Поскольку выражение русское, то на украинском дословно его калькуют. Чаще всего выражение используют в случае, когда:

  • кто-нибудь придумывает что-то, додумывается до чего-то, возникает идея,
  • вспоминается, вспоминается что-то,
  • кто-нибудь начинает вспоминать, думать о ком-, что-нибудь, задумываться над чем-то.

Однако в украинском языке слово "приходить" и "голова" не используется вместе, если мы говорим о воспоминании, идею, мысль, план. А исконно украинскими соответствиями будут высказывания:

  • спало на думку,
  • спало на гадку,
  • прийшло на думку,
  • спливло на думку,
  • прийшло на розум,
  • навернулось на думку,
  • навернулось на язик.

Именно к таким выводам пришли языковеды анализируя развитие языка. А если вы встречали "пришло в голову" в литературе – это влияние русского языка, он задел и писателей. Подобная ситуация и с выражением "лететь сломя голову".

Типичные лексические ошибки: смотрите видео

Именно такие формы неоднократно в литературе использовали Иван Франко, Иван Коцюбинский, Леся Украинка, Марко Вовчок и другие классики.

  • Хоч і стид, а признаю, що від довгої вже непривички [незвички] ледве приходить на ум мова латинська мені. (Иван Франко).
  • Мимоволі наверталось на думку: що буде з нами? З людьми, заводами, соборами? (Олесь Гончар).
  • Як-то часто приходять мені на ум молоді літа: де що було, як.... (Марко Вовчок).

Прислушайтесь к рекомендациям языковедов, к исконно украинским формам и говорите на украинском!