В українській мові ідеї не "приходять в голову": це геть інша дія
- Українські мовознавці стверджують, що фрази "спало на думку", "прийшло на розум" є питомо українськими, на відміну від "прийшло в голову".
- Вплив російської мови помітний навіть у творах класиків української літератури, які використовували кальковані вирази.
Деколи, намагаючись сказати влучний вислів, ми використовуємо калькований російський. Не усі фрази мають дослівні переклади.
Чому в українській мові нема вислову "прийшло в голову" та як ця відома фраза звучить українською, розповідає 24 Канал.
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Як буде українською"прийшло в голову"?
Цей відомий вислів "прийшло в голову" часто використовують українці не розуміючи, що роблять типову помилку. Оскільки вислів російський, то українською дослівно його калькують. Найчастіше вираз використовують у випадку, коли:
- хто-небудь придумує щось, додумується до чогось, виникає ідея,
- згадується, пригадується щось,
- хто-небудь починає згадувати, думати про кого-, що-небудь, задумуватися над чимсь.
Проте в українській мові слово "приходити" і "голова" не використовується разом, якщо ми кажемо про спогад, ідею, думку, план. А питомо українськими відповідниками будуть вислови:
- спало на думку,
- спало на гадку,
- прийшло на думку,
- спливло на думку,
- прийшло на розум,
- навернулось на думку,
- навернулось на язик.
Саме до таких висновків дійшли мовознавці аналізуючи розвиток мови. А якщо ви натрапляли на "прийшло в голову" у літературі – це вплив російської мови, він зачепив і письменників. Подібна ситуація і з висловом "лєтєть сломя голову".
Типові лексичні помилки: дивіться відео
Саме такі форми неодноразово в літературі використовували Іван Франко, Іван Коцюбинський, Леся Українка, Марко Вовчок та інші класики.
- Хоч і стид, а признаю, що від довгої вже непривички [незвички] ледве приходить на ум мова латинська мені. (Іван Франко).
- Мимоволі наверталось на думку: що буде з нами? З людьми, заводами, соборами? (Олесь Гончар).
- Як-то часто приходять мені на ум молоді літа: де що було, як.... (Марко Вовчок).
Дослухайтеся до рекомендацій мовознавців, до питомо українських форм і говоріть українською!