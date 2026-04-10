"Приторный" – россиянизм: как красиво заменить это слово на украинском
- Слово "приторный" в украинском языке можно заменить на "нудкий", "засолодкий", "пересолоджений", "оскомистий", "бридкий" или "огидний" для описания чрезмерной сладости.
- В переносном значении "приторный" обозначают слова "солодкавий", "нудномедовий", "улесливий", "запобігливий", "підлабузницький".
Слово "приторный" хорошо знакомо многим украинцам, его часто можно услышать в повседневном общении, фильмах или соцсетях. Однако, оно – россиянизм, поэтому стоит ли им пользоваться?
Каким украинским аналогом заменить слово "приторний", рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Вики Хмельницкой.
Как переводится слово "приторный"?
В современной речи украинцев еще часто встречаются кальки с русского, которые до сих пор сохранились. Мы произносим их на украинском и не замечаем ошибки. Одним из таких является слово – "приторный", используемое для описания чрезмерной сладости или искусственной приятности.
И если вам кажется, что дословно перевести его невозможно, то это не так. На каждую из ситуаций – вкус и поведение – есть немало соответствий.
Сначала о вкусе. Приторный – это очень сладкий вкус, до тошноты и неприятного ощущения, и точнее всего сказать – нудкий. Но есть еще несколько вариантов:
Нудкий/нудотний – когда сладость настолько сильная, что вызывает неприятные ощущения, даже тошноту.
Приїсний аж до нудоти.
Засолодкий / надсолодкий – понятный вариант, чтобы сказать, что в блюде или напитке сахара слишком много.
Пересолоджений – кулинарное обозначение, когда блюдо потеряло баланс вкуса.
Оскомистий – когда чрезмерная концентрация вкуса вызывает оскомину, то есть физический дискомфорт во рту.
Бридкий / огидний – если чрезмерная сладость переходит в отвращение.
Именно такие варианты подает Словарь украинского языка в 11 томах, где зафиксированы прилагательные, передающие чрезмерность вкусового признака.
Обратите внимание! У слов "оскомистый", "гидкий", "огидний" есть и другие значения. Оскомистым можно назвать и кислый, и горький вкус. А "гидким" и "огидним" можно назвать и вид, и тактильные ощущения, и поведение.
- "Торт вийшов пересолоджений, їсти його нудко".
- "Напій засолодкий, треба розбавити водою".
Что еще можно назвать "приторным"?
А в переносном значении "приторный" обозначает излишне ласковое поведение или разговор. И здесь есть свои соответствия:
- солодкавий,
- нудномедовий,
- солодкомедовий,
- масткословний,
- улесливий,
- запобігливий,
- підлабузницький.
Эти соответствия засвидетельствованы, в частности, в Большом толковом словаре современного украинского языка.
Украинский язык имеет достаточно слов, чтобы точно передать нужный смысл – и ощущение чрезмерной сладости, и чрезмерно льстивое поведение.