"Приторный" – россиянизм: как красиво заменить это слово на украинском

Слово "приторный" хорошо знакомо многим украинцам, его часто можно услышать в повседневном общении, фильмах или соцсетях. Однако, оно – россиянизм, поэтому стоит ли им пользоваться?

Каким украинским аналогом заменить слово "приторний", рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда Вики Хмельницкой.

Как переводится слово "приторный"?

В современной речи украинцев еще часто встречаются кальки с русского, которые до сих пор сохранились. Мы произносим их на украинском и не замечаем ошибки. Одним из таких является слово – "приторный", используемое для описания чрезмерной сладости или искусственной приятности.

И если вам кажется, что дословно перевести его невозможно, то это не так. На каждую из ситуаций – вкус и поведение – есть немало соответствий.

Сначала о вкусе. Приторный – это очень сладкий вкус, до тошноты и неприятного ощущения, и точнее всего сказать – нудкий. Но есть еще несколько вариантов:

Нудкий/нудотний – когда сладость настолько сильная, что вызывает неприятные ощущения, даже тошноту.

Приїсний аж до нудоти.

Засолодкий / надсолодкий – понятный вариант, чтобы сказать, что в блюде или напитке сахара слишком много.

Пересолоджений – кулинарное обозначение, когда блюдо потеряло баланс вкуса.

Оскомистий – когда чрезмерная концентрация вкуса вызывает оскомину, то есть физический дискомфорт во рту.

Бридкий / огидний – если чрезмерная сладость переходит в отвращение.

Именно такие варианты подает Словарь украинского языка в 11 томах, где зафиксированы прилагательные, передающие чрезмерность вкусового признака.

Обратите внимание! У слов "оскомистый", "гидкий", "огидний" есть и другие значения. Оскомистым можно назвать и кислый, и горький вкус. А "гидким" и "огидним" можно назвать и вид, и тактильные ощущения, и поведение.

"Торт вийшов пересолоджений, їсти його нудко".

"Напій засолодкий, треба розбавити водою".

Что еще можно назвать "приторным"?

А в переносном значении "приторный" обозначает излишне ласковое поведение или разговор. И здесь есть свои соответствия:

солодкавий ,

, нудномедовий,

солодкомедовий,

масткословний,

улесливий ,

, запобігливий ,

, підлабузницький.

Эти соответствия засвидетельствованы, в частности, в Большом толковом словаре современного украинского языка.

Украинский язык имеет достаточно слов, чтобы точно передать нужный смысл – и ощущение чрезмерной сладости, и чрезмерно льстивое поведение.