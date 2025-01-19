Даже когда земляки рассказывают о том, какие вкусные сладости купили. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как не допускать элементарных ошибок.

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Как называть сладости на украинском правильно

У девяносто четвертой подборке подскажем вам, в каких словах вы можете ошибаться чаще всего. А также поможем подобрать правильные украинские соответствия.

сладості – солодощі, ласощі;

сладкоїжка, солодкоїжка – ласун, ласунка;

Для начала помните, что слов "сладости" и "сладкоежка" нет в украинском языке. Человека, который любит сладости или лакомства, стоит называть "ласуном" или "ласункою". Больше интересных соответствий вы можете найти по ссылке.

Также предлагаем заменить такие популярные суржиковые слова на правильные украинские соответствия:

пирожене – тістечко;

леденець – льодяник;

морожене – морозиво;

канфети – цукерки;

печення – печиво;

лєпьошка – корж;

хлоп'я – пластівці;

пирог – пиріг;



Как правильно называть лакомства на украинском / Ukr-mova.in.ua

Интересно! Сладости в украинском языке, в частности среди диалектов, имеет еще немало интересных соответствий. Поэтому лакомства еще можно назвать так: лагомини, хвиги-миги, лакітки, легуміни, пундики, лакотки, смаколики и тому подобное.