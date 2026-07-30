"Пробка" или "корок": как правильно называть этот материал на украинском языке

Иногда одно слово может означать сразу несколько разных вещей. А иногда наоборот: для конкретной вещи – существует конкретное название, которое не стоит путать, тем более называть по-русски.

Материал, который не боится влаги, прекрасно сохраняет тепло, почти ничего не весит и может восстанавливаться прямо на дереве, на украинском языке называется "корок". Но в повседневной речи его часто ошибочно называют "пробкой". Откуда возникла такая путаница, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Пробка или корок – какое слово соответствует норме?

Слово "пробка" большинство из нас употребляет без колебаний. Пробка от вина, пробковая доска, пробковый пол... Но соответствует ли это украинской литературной норме? Если речь идет о материале или пробке для бутылки?

Заглянув в словари, мы увидим, что слово "пробка" многозначно:

Материал, получаемый из вторичной покровной ткани пробкового дуба.

Общее название пробок различного назначения (для закупоривания бочек, бутылок и т. д.)

Определенный предмет, которым затыкают, закрывают какое-либо отверстие в аппаратах, приборах, мартеновских печах и т. п.

То, что преграждает доступ, проход куда-либо, мешая действию, функционированию чего-либо.

Один из видов электрических предохранителей. И даже в переносном смысле – "вылететь пробкой", то есть покинуть какое-то место очень быстро.

Впрочем, те же украинские словари приводят в качестве синонима другое слово – "корок", почти в тех же значениях. Однако, если мы говорим о материале, а именно о коре пробкового дуба, которую используют для различных нужд – закупоривания бутылок, в качестве изоляционного материала, декоративного материала и тому подобное, то правильное название – именно "корок". Ведь дуб, древесину которого на украинском языке называют именно "корковым" (на латыни – Quercus suber L., на английском – cork oak), – это вечнозеленое дерево семейства буковых. Как снимают кору пробкового дуба: смотрите видео

Интересно! Для получения пробки с дерева снимают только внешний слой коры со ствола и старых ветвей. Такая процедура не наносит вреда пробковому дубу: примерно через десять лет кора полностью восстанавливается, после чего ее можно снова собирать. Благодаря своему уникальному строению, что напоминает множество мелких воздушных ячеек, пробка является одним из лучших природных тепло- и звукоизоляционных материалов. Недаром еще в средневековье ее использовали для утепления монастырских помещений.

Поэтому предметы, в которых использована кора дуба, лучше называть со словом "корок" – пробковый.

корок від пляшки;

коркова плита;

коркова підлога;

натуральний корок.

Отметим, что в украинском языке слово "корок" используют и для обозначения каблуков женской обуви: каблук = корок. Все просто: раньше, да и сейчас тоже, каблуки изготавливали из пробкового дуба.

Слово "пробка" в этом значении является ненормативным и возникло под влиянием русского языка, а туда оно пришло из немецкого – propke. А вот для дорожной ситуации лучше использовать украинское слово – затор.

Поэтому, если речь идет о материале, то это всегда "корок". Говорите на украинском!