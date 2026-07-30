Матеріал, який не боїться вологи, чудово зберігає тепло, майже не важить і може відновлюватися просто на дереві, українською називається корок. Але в повсякденному мовленні його часто помилково називають "пробкою". Звідки виникла така плутанина, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Пробка чи корок – яке слово відповідає нормі?

Слово "пробка" більшість із нас вживає без вагань. Пробка від вина, пробкова дошка, пробкова підлога... Але чи відповідає це українській літературній нормі? Якщо йдеться про матеріал або затичку для пляшки?

Зазирнувши до словників, ми побачимо, що слово "пробка" багатозначне:

Матеріал, який одержують із вторинної покривної тканини коркового дуба.

Загальне найменування затичок різного призначення (для закупорювання бочок, пляшок і т. ін.)

Певний предмет, яким затикають, затуляють який-небудь отвір в апаратах, приладах, мартенівських печах і тощо.

Те, що загороджує доступ, прохід куди-небудь, заважаючи дії, функціонуванню чогось.

Один із видів електричних запобіжників. Та навіть у переносному значенні – "вилетіти пробкою", тобто покинути якесь місце дуже швидко.

Втім, ті ж українські словники наводять як синонім інше слово – корок, майже у тих же значеннях. Однак, якщо ми говоримо про матеріал, а саме кору коркового дуба, яку використовують для різних потреб – закупорювання пляшок, як ізоляційний матеріал, декоративний матеріал тощо, то правильна назва саме корок. Бо дуб, з якого використовують деревину українською саме – корковий (латиною – Quercus suber L., англійською – cork oak) – це вічнозелене дерево родини букових. Як знімають кору коркового дуба: дивіться відео

Цікаво! Для отримання корка з дерева знімають лише зовнішній шар кори зі стовбура та старих гілок. Така процедура не шкодить корковому дубу: приблизно за десять років кора повністю відновлюється, після чого її можна знову збирати. Завдяки своїй унікальній будові, що нагадує безліч дрібних повітряних комірок, корок є одним із найкращих природних тепло- та звукоізоляційних матеріалів. Недарма ще в середньовіччі його використовували для утеплення монастирських приміщень.

Тому, речі, де використана кора дуба, краще називати зі словом "корок" – корковий.

корок від пляшки;

коркова плита;

коркова підлога;

натуральний корок.

Зауважимо, що в українській мові слово "корок" використовують і для позначення підборів жіночого взуття: каблук = корок. Все просто: раніше, та й зараз теж, підбори виготовляли з коркового дуба.

Слово "пробка" в цьому значенні є ненормативним і виникло під впливом російської мови, а туди воно прийшло з німецької – propke. А от для дорожньої ситуації, краще використати українське слово – затор.

Тому, якщо розповідаємо про матеріал – то це завжди корок. Говоріть українською!