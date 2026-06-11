"Проциндрити" деньги: что означает это колоритное украинское слово

В украинском языке так много причудливых слов, обозначающих действия, что остается только удивляться, – как возникла именно такая ассоциация. Но их стоит знать за их меткость и остроумие.

В каких случаях используют слово "проциндрити" и что оно означает, рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Что означает "проциндрити"?

В украинском языке есть немало колоритных слов, которые сегодня услышишь нечасто, но они прекрасно передают смысл. Одно из таких слов – проциндрити.

Если коротко, то "проциндрити" означает напрасно потратить, растратить, растратить, прогулять или пропить что-то. Чаще всего речь идет о деньгах, имуществе или хорошей возможности.

Можно сказать:

"Всю зарплату проциндрил за несколько дней".

"Дед оставил наследство, а тот все проциндрил".

"Не проциндри свой талант!"

Интересно, что глагол "циндрити" и производные от него "проциндрити" относятся к народно-разговорной лексике. Лингвисты связывают его с древними диалектными словами, обозначающими расточительство, гулянку и бездумную трату. А префикс про- только усиливает значение: потратить полностью, пустить на ветер.

Другая версия, слово заимствовано из польского zędra, zendra, [zyndra, cąder], что означает – "шлак, окалина", то есть отходы металлургии.

Проциндрити – это потратить / UA Модна

Кстати, наряду с "проциндрити" в украинском языке существуют и другие яркие синонимы:

змарнотратити,

зіциндрити,

промантачити,

промотати,

прогуляти,

прохвиськати,

спустити на вітер,

розпорошити,

розтринькати / протринькати,

розбазарити,

розвіяти,

розгайнувати / прогайнувати,

розтранжирити,

прошинкувати.

В целом можно найти около сотни синонимов, которые бывают вполне понятными, и довольно причудливыми, но – всегда точными.

Наши предки хорошо знали цену труда, поэтому эти слова были очень распространенными. Ими предостерегали от легкомыслия и напоминали, что заработать значительно труднее, чем потратить.

Итак, если кто-то бездумно потратил деньги, время или хороший шанс, можно сказать, что он их проциндрив. Старое народное слово и сегодня звучит удивительно метко.