"Проциндрити" деньги: что означает это колоритное украинское слово
В украинском языке так много причудливых слов, обозначающих действия, что остается только удивляться, – как возникла именно такая ассоциация. Но их стоит знать за их меткость и остроумие.
В каких случаях используют слово "проциндрити" и что оно означает, рассказываем со ссылкой на "Горох".
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Что означает "проциндрити"?
В украинском языке есть немало колоритных слов, которые сегодня услышишь нечасто, но они прекрасно передают смысл. Одно из таких слов – проциндрити.
Если коротко, то "проциндрити" означает напрасно потратить, растратить, растратить, прогулять или пропить что-то. Чаще всего речь идет о деньгах, имуществе или хорошей возможности.
Можно сказать:
- "Всю зарплату проциндрил за несколько дней".
- "Дед оставил наследство, а тот все проциндрил".
- "Не проциндри свой талант!"
Интересно, что глагол "циндрити" и производные от него "проциндрити" относятся к народно-разговорной лексике. Лингвисты связывают его с древними диалектными словами, обозначающими расточительство, гулянку и бездумную трату. А префикс про- только усиливает значение: потратить полностью, пустить на ветер.
Другая версия, слово заимствовано из польского zędra, zendra, [zyndra, cąder], что означает – "шлак, окалина", то есть отходы металлургии.
Проциндрити – это потратить / UA Модна
Кстати, наряду с "проциндрити" в украинском языке существуют и другие яркие синонимы:
- змарнотратити,
- зіциндрити,
- промантачити,
- промотати,
- прогуляти,
- прохвиськати,
- спустити на вітер,
- розпорошити,
- розтринькати / протринькати,
- розбазарити,
- розвіяти,
- розгайнувати / прогайнувати,
- розтранжирити,
- прошинкувати.
В целом можно найти около сотни синонимов, которые бывают вполне понятными, и довольно причудливыми, но – всегда точными.
Наши предки хорошо знали цену труда, поэтому эти слова были очень распространенными. Ими предостерегали от легкомыслия и напоминали, что заработать значительно труднее, чем потратить.
Итак, если кто-то бездумно потратил деньги, время или хороший шанс, можно сказать, что он их проциндрив. Старое народное слово и сегодня звучит удивительно метко.