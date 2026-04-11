Перечень направлений для проектной аспирантуры расширили
- Министерство образования и науки расширило перечень направлений аттестации для проектной аспирантуры.
- Добавили инженерно-технологический, биомедицинский и агроветеринарный направления.
Недавно в нашем государстве заработал эксперимент по проектной аспирантуре. Подготовка PhD предусматривает выполнение исследовательского проекта с практическим результатом.
Теперь Министерство образования и науки расширило перечень направлений аттестации для будущих участников конкурса в проектную аспирантуру. Об этом информируют в ведомстве.
Как расширили перечень?
Кроме естественно-математического направления, будет также инженерно-технологическое, биомедицинское и агроветеринарное.
Подавать материалы для участия ученые смогут в системе URIS в модуле проектной аспирантуры 2026 года.
В модуле доступны нормативные и информационные материалы конкурса, алгоритм подачи документов и функционал для создания электронных кабинетов руководителя PhD-проекта и соискателя и внесения информации в заявку.
Участие в проекте смогут принять вузы и научные учреждения, которые по результатам государственной аттестации отнесены к группе А или Б.
Подать материалы надо до 1 мая.
Интересно! В прошлом году на 70% снизилась доля мужчин, старше 25 лет, при поступлении в аспирантуру, заявлял заместитель главы МОН Николай Трофименко РБК-Украина.
Что известно о проектной аспирантуре?
- Новый формат предусматривает подготовку докторов философии вокруг реального исследования.
- На это предоставят средства, команду, будет план выполнения и ожидаемые результаты.
- Вузы и научные учреждения смогут привлечь молодых исследователей к работе над приоритетными научными задачами.
- Начало выполнения и финансирования отобранных PhD-проектов стартует 1 июля 2026 года.
- Аспирант будет получать до 25 тысяч гривен в месяц, а руководитель проекта – до 4,4 тысячи гривен месяц (с учетом надбавок).