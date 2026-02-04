В Украине введут студенческие трудовые договора

В Украине введут студенческие трудовые договоры. Их во время производственной практики будут заключать непосредственно между студентом профессионального колледжа и работодателем.

Соответствующую норму содержит новый закон "О профессиональном образовании". Его обнародовали на сайте Верховной Рады.

Что предусматривают эти договоры?

Студенческий трудовой договор будет предусматривать сочетание в рамках образовательной программы получения образования на рабочем месте, в частности, по дуальной форме обучения, с выполнением трудовых функций.

Заключение договора позволит студентам получать оплату за производственную практику напрямую, а не через учебное заведение.

Также договор будет четко определять права студентов. Это сделает их субъектными в юридической плоскости.

Разработчики документа заявили, что стремятся сделать договор максимально практичным.

Какие изменения в профессиональном образовании произойдут?