Часть колледжей в Украине будет работать по новым правилам
- В Украине стартует имплементация Закона "О профессиональном образовании".
- Часть колледжей будет работать как коммунальные некоммерческие общества, получая финансовую и управленческую автономию.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака. Де-факто это будет проверка в действии изменений, заложенных в законе, в формате экспериментального проекта.
Что изменится в работе колледжей?
первые колледжи, которые войдут в эксперимент, уже в следующем году будут работать в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Это предоставит им новые возможности.
Они получат финансовую и управленческую автономию, смогут гибко распоряжаться собственными средствами и самостоятельно формировать кадровую структуру, не привязываясь к тарифной сетке.️ Заработанные средства заведения смогут направлять на развитие материально-технической базы и повышение качества образовательных услуг,
– сообщил нардеп.
И️ добавил, что параллельно в рамках проекта протестируют новую методику расчета стоимости образовательных услуг. Она позволит общинам закупать эти услуги по прозрачным и единым для всех правилам.
также работу начнут наблюдательные советы как дополнительный инструмент открытости и эффективного управления,
– заявил Бабак.
️По его словам, в Украине тестируют современную модель профобразования, в которой заведения перестают быть объектами содержания и становятся полноценными участниками рынка образовательных услуг. Это важно и для студентов, и для экономики, которая нуждается в качественно подготовленных кадрах.
Какие изменения на днях одобрила Рада?
- Верховная Рада Украины согласовала Бюджет на 2026 год в целом.
- Он предусматривает средства на повышение зарплат учителей, сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
- Как и предыдущие годы, поступающие не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА).
- Национальный мультипредметный тест в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня.