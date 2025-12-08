Часть колледжей в Украине будет работать по новым правилам

В Украине стартует имплементация Закона "О профессиональном образовании". Так, часть колледжей будет работать по правилам коммунальных некоммерческих обществ.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмме главы Образовательного комитета ВРУ Сергея Бабака. Де-факто это будет проверка в действии изменений, заложенных в законе, в формате экспериментального проекта.

Что изменится в работе колледжей?

первые колледжи, которые войдут в эксперимент, уже в следующем году будут работать в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Это предоставит им новые возможности.

Они получат финансовую и управленческую автономию, смогут гибко распоряжаться собственными средствами и самостоятельно формировать кадровую структуру, не привязываясь к тарифной сетке.️ Заработанные средства заведения смогут направлять на развитие материально-технической базы и повышение качества образовательных услуг,

– сообщил нардеп.

И️ добавил, что параллельно в рамках проекта протестируют новую методику расчета стоимости образовательных услуг. Она позволит общинам закупать эти услуги по прозрачным и единым для всех правилам.

также работу начнут наблюдательные советы как дополнительный инструмент открытости и эффективного управления,

– заявил Бабак.

️По его словам, в Украине тестируют современную модель профобразования, в которой заведения перестают быть объектами содержания и становятся полноценными участниками рынка образовательных услуг. Это важно и для студентов, и для экономики, которая нуждается в качественно подготовленных кадрах.

Какие изменения на днях одобрила Рада?