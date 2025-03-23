В Украине будут реализовывать проект "гибкого профтехобразования" для ветеранов

В Украине подготовили проект о профессиональном техническом образовании для ветеранов. Он позволит им бесплатно выбирать нужные краткосрочные курсы для обучения.

Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой, информирует 24 Канал со ссылкой на Hromadske. Те, кто хочет овладеть новой профессией, смогут выбрать краткосрочные и среднесрочные программы.

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МОН готовит проект "гибкого профтехобразования" для ветеранов

Министр отметил: к примеру, если ветеран хочет открыть небольшой бизнес, он сможет изучать основы предпринимательства и экономику малого предпринимательства. А вот те, кто захотят заниматься строительным бизнесом, на обучении смогут выбрать сантехнику и электрику. При этом осваивать новую профессию ветеранам не придется аж три года, ведь они смогут это сделать благодаря краткосрочным курсам.

Для ветеранов образование будет бесплатным.

Наша идея заключается в том, что мы финансируем этот сервис для ветерана через Минвет, через Дию, как мы сделали с грантами. С этим инструментом, в зависимости от объема, ты можешь прийти один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, потому что сама программа может рассчитываться на три года, а может – на два месяца. В соответствии с тем, какой объем,

– уточнил чиновник.

И добавил, что к такой программе будут привлекать скрининг предыдущих навыков.

Возможно, у человека уже есть определенный опыт и он многое знает. Ему не надо давать лишние знания, может он работал сварщиком определенной категории и хочет получить высшую категорию. Ему не надо учиться три месяца, ему достаточно дать курс на месяц,

– заявил министр.

И добавил, что сейчас инструмент профтехобразования является гибким, а механизм финансирования уже разработан. Лисовой убежден, что за год будет бум в этой сфере именно для ветеранов.

Отметим, что в Украине существует платформа "Образование для ветеранов", инициированная МОН для поиска качественного образования.

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