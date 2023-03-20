Научиться программировать через квесты: для детей разработали бесплатное приложение

Дети могут бесплатно и весело научиться программировать. Разработчики приглашают учеников "на космическую станцию, чтобы навести там порядок" благодаря простым инструкциям, похожим на кода.

С помощью такого приложения дети сумеют учить методы и базы программирования. И все только из-за прохождения соответствующих квестов.

К теме От изучения английского до ИТ: бесплатные курсы для украинцев во время войны

В приложении Rabbids Coding кролико-космонавты приглашают игроков на космическую станцию, чтобы устранить беспорядок. Для этого нужно использовать простые инструкции, циклы и алгоритмы, похожие на написание кода.

Применение ранее имело англоязычную версию. Но работники студий Ubisoft Ukraine из Киева и Одессы произвели перевод и адаптацию логотипов и шрифтов для украинских пользователей.

Теперь приложение доступно для скачивания на компьютерах и мобильных платформах iOS да Android.

Пока одни родители мечтают об успешной карьере своего ребенка, другие выбирают дистанционную школу "Оптима" , где в рамках сотрудничества с Amazon учащиеся-подростки бесплатно испытывают свои силы в ИТ-технологиях. Узнайте условия обучения и обеспечите школьнику легкий старт в перспективной отрасли.

Кроме того, бесплатные курсы программирования для детей сделала и Code Club UA. Дети учат создавать собственные проекты, мультфильмы, игры, сайты и приложения. Инициативу поддерживает Министерство образования и науки Украины и украинские IT-компании.