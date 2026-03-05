Потеряете год: какой проходной балл для поступления надо набрать на НМТ-2026
- Для поступления в вуз в Украине в 2026 году нужно набрать проходной балл на УМТ.
- Он составляет не менее 15% от максимального количества тестовых баллов, кроме украинского языка и истории Украины, где этот порог на 1 балл выше.
Сегодня, 5 марта, стартовала регистрация на национальный мультитест в 2026 году. Сам НМТ начнется в мае.
Чтобы иметь возможность поступать в этом году в вуз, участники должны набрать определенное минимальное количество баллов на тестировании. Об этом рассказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
Какой минимальный балл на НМТ надо набрать?
Вакуленко отметила: для того, чтобы иметь возможность поступать в вуз в Украине в 2026 году, нужно набрать проходной балл по каждому из предметов НМТ. Уточним при этом, что знания участников будут проверять на тестировании по четырем предметам.
В этом году это не менее 15% от максимального количества тестовых баллов почти по всем предметам. Кроме украинского языка и истории Украины, где нужно набрать на 1 балл больше 15% максимального количества тестовых баллов,
– сообщила руководительница УЦОКО.
К слову Украинский центр оценивания качества образования уточнил список всех стран, с которыми уже удалось договориться о проведении НМТ. Сейчас таких 31.
И добавила, что то, какой именно четвертый предмет для сдачи выбрал тот или иной абитуриент, повлияет на потенциальные результаты для поступления в вуз.
Что известно об НМТ-2026?
Участники в этом году будут сдавать 4 предмета. Обязательно украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор из такого перечня: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
Основная сессия НМТ будет с 20 мая по 25 июня. Дополнительная – с 17 до 24 июля.
Тестирование продлится в течение одного дня в рамках двух этапов.
Во время первого этапа, который продлится 120 минут, нужно будет выполнить задание по украинскому языку и математике, а во время второго, тоже продолжительностью 120 минут, – по истории Украины и учебного предмета на выбор, указанного при регистрации для участия в НМТ. Между этапами будет 20-минутный перерыв.
Принципиальных изменений в тесты вносить не будут.
На НМТ планируют использовать видеонаблюдение и металлоискатели.