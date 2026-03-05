Потеряете год: какой проходной балл для поступления надо набрать на НМТ-2026

Сегодня, 5 марта, стартовала регистрация на национальный мультитест в 2026 году. Сам НМТ начнется в мае.

Чтобы иметь возможность поступать в этом году в вуз, участники должны набрать определенное минимальное количество баллов на тестировании. Об этом рассказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Какой минимальный балл на НМТ надо набрать?

Вакуленко отметила: для того, чтобы иметь возможность поступать в вуз в Украине в 2026 году, нужно набрать проходной балл по каждому из предметов НМТ. Уточним при этом, что знания участников будут проверять на тестировании по четырем предметам.

В этом году это не менее 15% от максимального количества тестовых баллов почти по всем предметам. Кроме украинского языка и истории Украины, где нужно набрать на 1 балл больше 15% максимального количества тестовых баллов,

– сообщила руководительница УЦОКО.

И добавила, что то, какой именно четвертый предмет для сдачи выбрал тот или иной абитуриент, повлияет на потенциальные результаты для поступления в вуз.



Что известно об НМТ-2026?