Прогулам –нет: в Украине усилят контроль за пропусками в школах и садиках

Правительство решило значительно усилить контроль за пропусками в школах и детских садах. Изменения направлены на улучшение взаимодействия между учебными заведениями, службами по делам детей и правоохранительными органами.

Информирование об отсутствии детей будет происходить с помощью электронных коммуникаций. Об этом сообщил начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Василий Богдан, а соответствующее постановление уже опубликовали на сайте Кабмина.

Что изменится для школьников?

Отныне обмениваться информацией об отсутствии детей можно будет оперативно. Это позволит своевременно реагировать на случаи прогулов и принимать необходимые меры в рамках законодательства.

Богдан отметил, что в центре внимания – безопасность детей, поддержка семей и обеспечение доступа к образованию для каждого ребенка.

Это еще один важный шаг к усилению превентивной работы в общинах и формирования единой системы раннего реагирования на риски, связанные с нарушением права детей на образование,

– отметил он.

Обновления предусматривают:

совершенствование алгоритмов передачи информации между учебными заведениями, органами управления образованием, службами по делам детей и подразделениями Нацполиции;

оперативное информирование о детях, которые не посещают учебные заведения или выбыли из обучения;

определение сроков обработки данных и передачи информации;

использование цифровых сервисов и автоматизированных информационных систем для быстрого реагирования;

усиление системного подхода к защите права каждого ребенка на образование.

