Учеба Образование в Украине Прогулам –нет: в Украине усилят контроль за пропусками в школах и садиках
26 февраля, 22:48
3

Прогулам –нет: в Украине усилят контроль за пропусками в школах и садиках

София Рожик
Основні тези
  • Правительство Украины усиливает контроль за пропусками в школах и детских садах.
  • Обновления включают усовершенствование алгоритмов передачи информации, использование цифровых сервисов и автоматизированных систем для защиты права детей на образование.

Правительство решило значительно усилить контроль за пропусками в школах и детских садах. Изменения направлены на улучшение взаимодействия между учебными заведениями, службами по делам детей и правоохранительными органами.

Информирование об отсутствии детей будет происходить с помощью электронных коммуникаций. Об этом сообщил начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Василий Богдан, а соответствующее постановление уже опубликовали на сайте Кабмина.

Что изменится для школьников?

Отныне обмениваться информацией об отсутствии детей можно будет оперативно. Это позволит своевременно реагировать на случаи прогулов и принимать необходимые меры в рамках законодательства.

Богдан отметил, что в центре внимания – безопасность детей, поддержка семей и обеспечение доступа к образованию для каждого ребенка.

Это еще один важный шаг к усилению превентивной работы в общинах и формирования единой системы раннего реагирования на риски, связанные с нарушением права детей на образование,
– отметил он.

Обновления предусматривают:

  • совершенствование алгоритмов передачи информации между учебными заведениями, органами управления образованием, службами по делам детей и подразделениями Нацполиции;
  • оперативное информирование о детях, которые не посещают учебные заведения или выбыли из обучения;
  • определение сроков обработки данных и передачи информации;
  • использование цифровых сервисов и автоматизированных информационных систем для быстрого реагирования;
  • усиление системного подхода к защите права каждого ребенка на образование.

