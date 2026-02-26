Прогулам –нет: в Украине усилят контроль за пропусками в школах и садиках
- Правительство Украины усиливает контроль за пропусками в школах и детских садах.
- Обновления включают усовершенствование алгоритмов передачи информации, использование цифровых сервисов и автоматизированных систем для защиты права детей на образование.
Правительство решило значительно усилить контроль за пропусками в школах и детских садах. Изменения направлены на улучшение взаимодействия между учебными заведениями, службами по делам детей и правоохранительными органами.
Информирование об отсутствии детей будет происходить с помощью электронных коммуникаций. Об этом сообщил начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Василий Богдан, а соответствующее постановление уже опубликовали на сайте Кабмина.
Что изменится для школьников?
Отныне обмениваться информацией об отсутствии детей можно будет оперативно. Это позволит своевременно реагировать на случаи прогулов и принимать необходимые меры в рамках законодательства.
Богдан отметил, что в центре внимания – безопасность детей, поддержка семей и обеспечение доступа к образованию для каждого ребенка.
Это еще один важный шаг к усилению превентивной работы в общинах и формирования единой системы раннего реагирования на риски, связанные с нарушением права детей на образование,
– отметил он.
Обновления предусматривают:
- совершенствование алгоритмов передачи информации между учебными заведениями, органами управления образованием, службами по делам детей и подразделениями Нацполиции;
- оперативное информирование о детях, которые не посещают учебные заведения или выбыли из обучения;
- определение сроков обработки данных и передачи информации;
- использование цифровых сервисов и автоматизированных информационных систем для быстрого реагирования;
- усиление системного подхода к защите права каждого ребенка на образование.
Учебный процесс в Украине: последние новости
Учебный год в Украине продлится до конца июня 2026 года. В то же время школы могут самостоятельно принимать решение о продолжительности обучения. Продолжение обучения и отмена весенних каникул будет зависеть от ситуации по областям.
Рассматривается законопроект, предлагающий ввести тьюторов, ассистентов и программы индивидуальной поддержки в школах. Цель – улучшение образования в условиях войны.
Родители могут обращаться к директору школы с просьбой ввести новый предмет. Таким способом была введена финансовая грамотность, кибербезопасность и сексуальное воспитание.