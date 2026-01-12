В Раде заговорили об ускорении процесса установления пропускных рамок в школах

В Украине необходимо ускорить выполнение закона о введении мер безопасности в школах. В частности, по внедрению систем контроля доступа в образовательные учреждения.

Говорится об установлении пропускных рамок. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака в его телеграм-канале.

Почему стоит усилить меры безопасности в школах?

Бабак отметил: довольно скептически относится к установлению пропускных рамок в учебных заведениях, потому что это психологически и логистически создает по меньшей мере большие неудобства ученикам. Однако, возможно, это будет способствовать повышению безопасности.

Тем более, что уже в некоторых школах продолжается пилотный проект программы постоянного нахождения офицеров безопасности. И пока выглядит так, что он действенный. Как видим, его следует расширять и делать системным,

– заявил нардеп.

Интересно! В Украине продолжается реализация программы "Безопасная школа". Четко определят правила пребывания на территории и в помещениях школ, доступа в учебные заведения, а также механизмы контроля за их соблюдением. Также в школах должны быть установлены ограждения или определены границы территории. Обязательно – технические средства для срочного вызова полиции – "тревожные кнопки".

И добавил, что учебное заведение – это пространство для развития и место, где каждый участник образовательного процесса должен чувствовать себя в безопасности.

Напомним. что в прошлом году в сентябре Верховная Рада Украины приняла Закон о введении мер безопасности в школах.

Почему возникла необходимость усилить меры безопасности?