От "аж искры летят" до "как мокрое горит": в фразеологизмах тоже есть противоположности

Мы привыкли искать антонимы среди отдельных слов: высокий – низкий, день – ночь, смеяться – плакать. Но противоположные значения могут иметь и целые выражения.

Фразеологизмы – это настоящие жемчужины языка. Они помогают пошутить, метко описать человека или ситуацию, передать эмоции без долгих объяснений. А еще они могут иметь противоположное значение! Так, даже у устойчивых выражений есть свои антонимы. Рассказываем со ссылкой на репетитора по языку Юлию.

От "намотать на ус" до "выбросить из головы" – как значения выражений меняются на противоположные?

Фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, имеющие целостное, часто переносное значение. Мы не воспринимаем их буквально, а понимаем образ, который за ними стоит.

Например, "намотать на ус" означает запомнить что-то важное, принять во внимание. А противоположное по смыслу – "выбросить из головы", то есть забыть, перестать думать о чем-то.

"Тянуть лямку" – выполнять тяжелую работу. "Сбросить ярмо" – освободиться от бремени, зависимости.

– выполнять тяжелую работу. – освободиться от бремени, зависимости. "Горячая голова" – вспыльчивый человек. "Холодный ум" – способность мыслить спокойно.

Известные выражения имеют противоположности: смотрите видео

"Аж искры летят" – энергично. " Как мокрое горит" – вяло.

– энергично. " – вяло. "Не в затылок битый" – сообразительный. "Пороха не придумает" – тупой.

– сообразительный. – тупой. "Воспевать дифирамбы" – чрезмерно хвалить, превозносить кого-то. "Читать мораль" – поучать, упрекать, ругать за что-то.

Обратите внимание! В украинском языке и культуре " "нищета" означает " означает не только бедность и лишения, но и мифологических существ – духов, которые, согласно народным верованиям, поселялись в доме и приносили хозяевам нужду и несчастье.

"Иглу не подточишь" – безупречно, не почему-то к чему-то придраться. "Через пень-бревно" – небрежно, как попало.

– безупречно, не почему-то к чему-то придраться. небрежно, как попало. "Глаз не оторвешь" – очень красивый, привлекательный. "С души отвращает" – вызывает сильную отвращение.

Есть и другие интересные пары:

"Пальцем не пошевелить" – ничего не делать, не прилагать усилий. "Аж из кожи вылезть" – очень стараться, прилагать максимум усилий.

– ничего не делать, не прилагать усилий. – очень стараться, прилагать максимум усилий. "Как с гуся вода" – когда у человека все проходит бесследно, его ничем не тронешь. " Принимать близко к сердцу" – сильно переживать по какому-то поводу.

– когда у человека все проходит бесследно, его ничем не тронешь. " – сильно переживать по какому-то поводу. "Сняться с места" – отправиться, покинуть место."Бросить якорь" – остановиться, осесть где-то.

Важно помнить: такие пары не всегда являются абсолютными антонимами во всех контекстах. Иногда это выражения, которые передают противоположные ситуации, состояния или поведение.

А еще у нас есть множество синонимов, то есть различных вариантов фразеологизмов, которые можно применить к ситуации. Например:

"Жить как вареник в сметане" – жить в достатке и не знать нужды. "Положить зубы на полку" – жить в бедности, голодать.

– жить в достатке и не знать нужды. – жить в бедности, голодать. "Купаться в золоте" – жить в роскоши. "Есть сухой хлеб" – жить в бедности, в нищете.

Два примера синонимов-фразеологизмов, описывающих богатство и бедность, а их гораздо больше.

Зачем нам все это знать?

Фразеологизмы – не просто украшение речи. Они сохраняют народный юмор, наблюдательность и умение несколькими словами сказать больше, чем целым предложением. А когда знаем еще и противоположные по значению выражения, то у нас появляется больше способов выразиться метко.

Поэтому давайте не только запоминать фразеологизмы, но и искать их языковые пары. Ведь иногда, чтобы лучше понять одно выражение, достаточно найти его противоположность.