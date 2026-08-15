Отсрочка для аспирантов –: что нужно знать в 2026 году, если ее не получают

Обучение в аспирантуре само по себе еще не означает автоматического освобождения от мобилизации. Законодательство действительно предусматривает отсрочку для аспирантов, но она зависит от формы обучения и фактического статуса обучающегося.

Поэтому перед поступлением или продолжением обучения важно понимать: в каких случаях аспирант имеет право на отсрочку, а в каких – в отсрочку не будет предоставлено. Рассказываем со ссылкой на Постановление КМУ № 560.

Кто из аспирантов не имеет права на отсрочку?

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву во время мобилизации, в частности, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения. То есть ключевым является не только сам факт обучения в аспирантуре, но и форма обучения.

Когда аспирант точно не получит отсрочку:

1. Если аспирант обучается по заочной форме.

Заочная форма обучения не дает права на отсрочку от мобилизации на основании обучения в аспирантуре. МОН отдельно подчеркивало, что вечерняя и заочная формы обучения в аспирантуре не предусматривают отсрочку от мобилизации.

Поэтому формулировки "я учусь в аспирантуре" недостаточно. Важно, по какой форме человек получает образование.

2. Если обучение не подтверждено в государственных реестрах. Право на отсрочку должно быть подтверждено надлежащими сведениями и оформлено в соответствии с установленной процедурой.

Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров № 560, предусматривает возможность автоматического оформления отсрочки при наличии технической возможности – на основании данных государственных реестров, подтверждающих право военнообязанного на отсрочку.

Таким образом, даже если человек фактически учится, проблемы могут возникнуть, если информация о его статусе учащегося отсутствует, неактуальна или не подтверждается через соответствующие информационные системы.

3. Если лицо утратило статус обучающегося. Отсрочка связана с наличием законного основания для ее предоставления. Если человек прекратил обучение, был отчислен или иным образом утратил соответствующий статус, основание для отсрочки также исчезает.

Порядок № 560 предусматривает, что отсрочка действует не дольше, чем существуют законные основания для нее. Поэтому сама по себе справка о том, что человек когда-то был зачислен в аспирантуру, не гарантирует сохранения отсрочки в течение всего периода.

Нынешняя ситуация в Украине заставляет искать альтернативные способы обучения. Например, дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный учебный процесс даже в форс-мажорных обстоятельствах.

Если аспирант поступил в 2026 году, что нужно знать?

В 2026 году МОН сохранило важное ограничение: поступление в аспирантуру на дневную форму обучения осуществляется только на места государственного или регионального заказа.

Это важно учитывать тем, кто рассматривает поступление в аспирантуру именно как способ получить статус, что дает право на отсрочку.

Министерство образования и науки еще в 2024 году объясняло ужесточение правил поступления тем, что необходимо предотвратить использование аспирантуры как инструмента уклонения от мобилизации. В частности, тогда был отменен прием на дневную форму обучения по контракту, а также ограничены возможности восстановления и перевода на дневную форму.

Достаточно ли просто поступить в аспирантуру? Нет. Право на отсрочку определяется не самим фактом подачи документов или прохождения вступительной кампании, а наличием статуса, предусмотренного законом.

Главный документ аспиранта в 2026 году – это справка из ЕДЕБО. Закажите справку из ЕДЕБО заранее и проверьте ее статус. Если она "светится" красным – сначала выясните причину в вузе, а не в ТЦК: часто это техническая ошибка деканата, которую можно исправить без риска мобилизации.

Особое внимание обратите на пункт "Последовательность получения образования". "Так, не нарушает" – последовательность получения образования соблюдена, это важно для оформления отсрочки.

– последовательность получения образования соблюдена, это важно для оформления отсрочки. "Нет, нарушает" – система указывает на проблему. Сначала обратитесь в свой университет, ведь причиной может быть ошибка в данных. Справку можно получить в отделе аспирантуры или деканате. Не откладывайте проверку: если в документе есть неточность, лучше исправить ее заранее.

По состоянию на 2026 год функция автоматического продления отсрочки для студентов/аспирантов в "Резерв+" работает, но часто дает сбои, если данные из ЕДЕБО не синхронизировались корректно. Если в приложении нет информации, единственный способ – личное посещение ТЦК или отправка бумажного заявления по почте.

Как правильно подать заявление на отсрочку?

Оформление отсрочки начинается с подачи и регистрации письменного заявления в ТЦК и СП.

Заявление необходимо адресовать председателю комиссии ТЦК и СП и оформить в соответствии с требованиями Постановления КМУ № 560. В нем указывается основание для отсрочки и прилагается перечень документов, подтверждающих его.

Подавать заявление лучше в двух экземплярах:

Один экземпляр передаете в канцелярию ТЦК и СП. На втором просите поставить входящий номер, дату принятия и отметку о регистрации.

Сохраните этот экземпляр. Он подтверждает, что вы официально подали заявление, и может стать важным доказательством, если возникнет спор относительно факта его подачи.

То есть абитуриент аспирантуры и аспирант – не тождественные понятия. Право на отсрочку возникает при наличии соответствующего статуса и других предусмотренных законом условий.

Что стоит проверить аспиранту?

Чтобы избежать проблем с оформлением отсрочки, стоит проверить:

форму обучения – она должна быть дневной или дуальной, но не зависит от формы финансирования (контрактная или бюджетная);

актуальность статуса обучающегося;

наличие информации об обучении в соответствующих государственных информационных системах;

не было ли отчисления, академического перерыва или иного изменения статуса, влияющего на право на отсрочку;

отражено ли право на отсрочку в электронном военно-учетном документе.

Важно также различать право на отсрочку и оформленную отсрочку. Наличие законного основания еще не означает, что все необходимые сведения уже корректно отражены в реестрах.

Поэтому перед поступлением в аспирантуру следует проверять не только условия обучения, но и то, соответствует ли конкретная ситуация требованиям статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".