В учебных заведениях снова будут проверки по пожарной и техногенной безопасности
- В Украине возобновили проверки учебных заведений по пожарной и техногенной безопасности.
- Их будут осуществлять на основании обращений областных государственных администраций по решению МВД.
В Украине возобновили проверки учебных заведений в сфере пожарной и техногенной безопасности. Соответствующее распоряжение издало правительство.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Службу образовательного омбудсмена. Там сообщили об изменениях в постановление "О прекращении мероприятий государственного надзора (контроля) в условиях военного положения".
Что предусматривают проверки?
Теперь проверки в сфере пожарной и техногенной безопасности по выявлению и предотвращению нарушений требований законодательства всеми учебными заведениями во время военного положения будут осуществлять по решению МВД на основании обращений областных государственных (военных) администраций.
Интересно! За два последних года государство направило более 11 миллиардов гривен на строительство подземных школ и укрытий. Уже открыто более 40 таких объектов, а всего будет возведено 221 школу-укрытие, сообщил в телеграмме глава МОН Украины Оксен Лисовой.
В Службе образовательного омбудсмена при этом отмечают, что вопрос противопожарной и техногенной безопасности в учебных заведениях актуален всегда. В частности, когда отопление или освещение обеспечивают генераторы.
Получат ли учебные заведения средства на противопожарную защиту?
Кабмин уже принял изменения в Порядок предоставления субвенции на противопожарную защиту учебных заведений.
в 2025 году на эти цели направили 500 миллионов гривен в местные бюджеты.
Средства предназначены на установку современных систем противопожарной защиты, сигнализации, молниезащиты, противодымного оборудования, огнезащитную обработку и средства пожаротушения.
Обновленный Порядок расширяет перечень учреждений, которые могут получать финансирование.
Отныне субвенцию могут направлять не только на военные, военно-морские и военно-спортивные лицеи, но и на учебно-реабилитационные центры, специальные школы и учреждения с количеством учащихся от 200 и более (без учета филиалов), сообщил Оксен Лисовой.