У закладах освіти знову будуть перевірки з пожежної та техногенної безпеки
- В Україні відновили перевірки закладів освіти з пожежної та техногенної безпеки.
- Їх здійснюватимуть на підставі звернень обласних державних адміністрацій за рішенням МВС.
В Україні відновили перевірки закладів освіти у сфері пожежної та техногенної безпеки. Відповідне розпорядження видав уряд.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Службу освітнього омбудсмена. Там повідомили про зміни до постанови "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану".
Що передбачають перевірки?
Тепер перевірки у сфері пожежної та техногенної безпеки щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства всіма закладами освіти під час воєнного стану здійснюватимуть за рішенням МВС на підставі звернень обласних державних (військових) адміністрацій.
Цікаво! За два останні роки держава скерувала понад 11 мільярдів гривень на будівництво підземних шкіл та укриттів. Уже відкрито понад 40 таких об'єктів, а загалом буде зведено 221 школу-укриття, повідомив у телеграмі очільник МОН України Оксен Лісовий.
У Службі освітнього омбудсмена при цьому зазначають, що питання протипожежної та техногенної безпеки в закладах освіти актуальне завжди. Зокрема, коли опалення або освітлення забезпечують генератори.
Чи отримають заклади освіти кошти на протипожежний захист?
Кабмін вже ухвалив зміни до Порядку надання субвенції на протипожежний захист закладів освіти.
2025 року на ці потреби спрямували 500 мільйонів гривень до місцевих бюджетів.
Кошти призначені на встановлення сучасних систем протипожежного захисту, сигналізації, блискавкозахисту, протидимного обладнання, вогнезахисну обробку та засоби пожежогасіння.
Оновлений Порядок розширює перелік закладів, які можуть отримувати фінансування.
Відтепер субвенцію можуть спрямовувати не лише на військові, військово-морські та військово-спортивні ліцеї, а й на навчально-реабілітаційні центри, спеціальні школи та заклади з кількістю учнів від 200 і більше (без урахування філій), повідомив Оксен Лісовий.