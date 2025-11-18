У закладах освіти знову будуть перевірки з пожежної та техногенної безпеки

В Україні відновили перевірки закладів освіти у сфері пожежної та техногенної безпеки. Відповідне розпорядження видав уряд.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Службу освітнього омбудсмена. Там повідомили про зміни до постанови "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану".

Читайте Тепер більше закладів освіти отримають кошти на протипожежний захист: хто у списку

Що передбачають перевірки?

Тепер перевірки у сфері пожежної та техногенної безпеки щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства всіма закладами освіти під час воєнного стану здійснюватимуть за рішенням МВС на підставі звернень обласних державних (військових) адміністрацій.

Цікаво! За два останні роки держава скерувала понад 11 мільярдів гривень на будівництво підземних шкіл та укриттів. Уже відкрито понад 40 таких об'єктів, а загалом буде зведено 221 школу-укриття, повідомив у телеграмі очільник МОН України Оксен Лісовий.

У Службі освітнього омбудсмена при цьому зазначають, що питання протипожежної та техногенної безпеки в закладах освіти актуальне завжди. Зокрема, коли опалення або освітлення забезпечують генератори.

Дивіться також Виділили понад 11 мільярдів на будівництво: скільки шкіл-укриттів буде в Україні

Чи отримають заклади освіти кошти на протипожежний захист?