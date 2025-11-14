Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Міністерства освіти і науки України Оксена Лісового.

Дивіться також "Наймасштабніше підвищення за понад 15 років": розміри грантів для науковців значно зростуть

Чому це важливо для закладів освіти?

Кошти призначені на встановлення сучасних систем протипожежного захисту, сигналізації, блискавкозахисту, протидимного обладнання, вогнезахисну обробку та засоби пожежогасіння.

Оновлений Порядок розширює перелік закладів, які можуть отримувати фінансування. Відтепер субвенцію можуть спрямовувати не лише на військові, військово-морські та військово-спортивні ліцеї, а й на навчально-реабілітаційні центри, спеціальні школи та заклади з кількістю учнів від 200 і більше (без урахування філій).

Це дасть змогу громадам охопити заходами протипожежного захисту більше закладів, підвищити безпеку освітнього середовища та ефективно використовувати державні кошти,

– повідомив Лісовий.

Цікаво! Верховна Рада України підтримала в першому читанні Державний бюджет на 2026 рік. На освіту передбачили 265,4 мільярда гривень. Це на 66,5 мільярда гривень більше ніж у 2025 році. Це рекордний обсяг фінансування, повідомив у телеграмі Оксен Лісовий.

Наскільки збільшать видатки на освіту і науку?