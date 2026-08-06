Школы не будут получать предупреждения о визите комиссии.

Проверку могут назначить в случае:

  • обращения физического лица о нарушении его прав или законных интересов;
  • необходимости проверить выполнение ранее изданного распоряжения об устранении нарушений;
  • обращения образовательного омбудсмена.

Повторная проверка по тому же факту не допускается.