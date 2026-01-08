В Украине хотят изменить модель финансирования образовательных психологов

В Украине намерены изменить модель финансирования работы образовательных психологов. В частности, стремятся применить принцип "деньги ходят за ребенком".

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Разработку и пилотирование моделей финансирования предусматривает Концепция развития психологической службы в системе образования, которую вынесли на общественное обсуждение.

Как хотят изменить модель финансирования образовательных психологов?

Новый механизм будет включать правила закупки услуг, диверсификацию поставщиков услуг и обеспечение равного доступа к качественной помощи независимо от демографических и географических факторов.

Концепция предусматривает разработку и внедрение механизмов финансирования услуг для тех учебных заведений, в которых отсутствуют штатные психологи.

Такой механизм должен предусматривать возможности для учредителя школы по закупке необходимых услуг по психологической службе у потенциальных поставщиков услуг. Ими могут быть инклюзивно-ресурсные центры, центры профессионального развития педагогов, учреждения здравоохранения, специалисты, ведущие частную практику и тому подобное.

Финансовый механизм закупки услуг должен предусматривать использование межбюджетных трансфертов, целевых средств образовательной субвенции или средств местного бюджета.

Как в 2026 году "деньги будут ходить за учителем"?