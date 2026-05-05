Аллергия не на "пыльцу": как правильно называть ее на украинском языке
- На украинском правильно употреблять слово "пилок" вместо "пильца", которое является калькой из русского языка.
- Пыльца является основой жизни растений, а перга, или "пчелиный хлеб", ценится как суперфуд и источник витаминов для людей.
Знать украинские слова, а не калькировать русские, важно для сохранения чистоты и самобытности языка. Например, вместо чужой формы "пыльца" мы имеем свое аутентичное слово.
В чем ошибка в слове "пыльца" и каким соответствием заменить правильно, рассказываем со ссылкой на "Горох"
Как правильно на украинском сказать "пыльца"?
В период цветения определенных растений у некоторых людей обостряется аллергия, и причина тому – цветочная "пильца".
Довольно часто именно это слово можно услышать для описания похожего на пыль налета на тычинках цветов. Но это слово калька с русского слова "пыльца".
Однако, в украинском языке есть свое, правильное и благозвучное слово – "пилок". Слово "пилок" происходит от корня пыль – "мелкий порошок". Суффикс -ок образует название вещества. Во многих славянских языках есть подобные формы: польское – pyłek, чешское – pyl.
СУМ-20 объясняет, что: "пилок – це дрібний порошок, що утворюється в пиляках квіток і є чоловічими статевими клітинами рослин".
Но есть еще три значения, которыми можно объяснить слово пыльца:
- Особый легкий налет на крыльях бабочек и на теле некоторых насекомых.
- Похожий на пыль налет на овощах и фруктах (например, на винограде).

Уменьшительно-ласкательная форма к пыль.
Впрочем, чаще всего, когда мы слышим слово "пилок", представляем цветы и насекомых, которые покрыты желтым налетом с одуванчика или подсолнечника.
Что такое цветочная пыльца?
Пыльца – основа жизни растений, ведь именно она обеспечивает опыление и продолжение рода. Каждый цветок имеет свой уникальный рисунок пыльцевых зерен – их форма и структура настолько разнообразны, что ученые используют их как "отпечатки пальцев" растений.
Именно благодаря пыльце можно исследовать историю климата и растительности даже тысячелетней давности. А наука, исследующая пыльцу, называется – палинология.
Среди людей, как уникальный суперфуд – лекарства и источник витаминов и микроэлементов, издавна ценится ферментированная пчелами пыльца – перга или "пчелиный хлеб". Это продукт пчеловодства, образующийся в процессе переработки насекомыми цветочной пыльцы. Вещество собирается в сотах, заливается медом, закрывается воском и может храниться очень долго, рассказывает ресурс "Сильная пасека".
Пчелиный хлеб
Благодаря ферментации под действием молочнокислых бактерий перга становится более питательной и легче усваиваемой. Ее называют "пчелиным хлебом", потому что именно она является основным источником белка для пчел. Перга содержит витамины группы B, аминокислоты, ферменты и микроэлементы, поэтому ее ценят как природный суперфуд. В древности пергу использовали как лечебное средство для укрепления сил и восстановления после болезней.
Перга – ценный дар пчел, ведь даже современная наука не способна воспроизвести ее в лабораторных условиях.
Итак, "пыльца" – это начало жизни растений, а перга – его превращение в "хлеб" для пчел. Оба явления показывают, как природа создает удивительные круги питания и восстановления.
А правильная украинская форма слова – "пыльца", свидетельствует, что мы имеем свое, поэтому не стоит калькировать чужое и не свойственное.