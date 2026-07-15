"Пылесос" или "пылосос": как правильно называть этот прибор на украинском языке

Иногда достаточно одного слова, чтобы понять, насколько сильное влияние оказывает другой язык. И это особенно явно прослеживается в названиях предметов быта.

В чем заключается ошибка в слове "пылесос" и какие варианты украинского языка у нас есть, рассказываем со ссылкой на объяснение elizakusha.

Почему не стоит говорить "пылесос"?

Казалось бы, обычная бытовая вещь, но вокруг ее названия точится немало споров. Одни говорят "пилєсос", другие – "пылесос", некоторые употребляют "пылосмок" или в шутку называют его "порохотягом". Так какое же название является нормативным?

Прежде всего стоит помнить, что "пилєсос" – это ненормативная форма, возникшая под влиянием русского слова "пылесос". В украинском литературном языке правильно говорить "пилосос".

Слово "пилосос" образовано от украинских слов "пил" и "ссати (сосати)", то есть буквально означает прибор, всасывающий пыль. Именно это название зафиксировано в современных словарях и является официальным.

В то же время слово "пилосмок" также не является выдумкой. Оно встречается в украинских словарях, хотя сегодня употребляется значительно реже. Название образовано от глагола "смоктати", поэтому его строение полностью соответствует законам словообразования.

Как правильно называется "пылесос": смотрите видео

Еще одно интересное слово – "порохотяг". Его можно найти в старых словарях и в диалектной речи. Здесь слово "порох" означает не взрывчатое вещество, а "пил", именно такое значение оно имеет в "Словаре украинского языка" Бориса Гринченко. А вторая часть – "тяг" – указывает на то, что прибор затягивает пыль внутрь.

Интересно! Лингвисты обращают внимание и на правильное слово для самого процесса уборки с помощью пылесоса. Александр Авраменко подчеркивает, что следует говорить – "пилососю", а не "пылесошу". А если это слово кажется странным или неудобным, то говорите – "прнибирати пилососом".

Итак, если речь идет о современном литературном украинском языке, нормативным названием является "пилосос". Слова "пилосмок" и "порохотяг" – интересные украинские аналоги, которые используются реже. Поэтому и в быту говорите на украинском!