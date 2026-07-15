У чому помилка у слові "пилєсос" та які українські відмовідники ми маємо, розповідаємо з посиланням на пояснення elizakusha.

Чому не варто казати "пилєсос"?

Здавалося б, звичайна побутова річ, але й навколо її назви точиться чимало суперечок. Одні кажуть "пилєсос", інші – "пилосос", дехто вживає "пилосмок" або жартома називає його "порохотягом". То яка ж назва є нормативною?

Насамперед варто пам'ятати, що "пилєсос" – це ненормативна форма, яка виникла під впливом російського слова "пылесос". В українській літературній мові правильно казати "пилосос".

Слово "пилосос" утворене від українських слів "пил" і "ссати (сосати)", тобто буквально означає прилад, що всмоктує пил. Саме ця назва зафіксована в сучасних словниках і є офіційною.

Водночас слово "пилосмок" також не є вигадкою. Воно трапляється в українських словниках, хоч сьогодні вживається значно рідше. Назва утворена від дієслова "смоктати", тому її будова цілком відповідає законам словотвору.

Як називати правильно "пилєсос": дивіться відео

Ще одне цікаве слово – "порохотяг". Його можна знайти в давніших словниках і діалектному мовленні. Тут слово "порох" означає не вибухову речовину, а пил, саме таке значення воно має у "Словарі української мови" Бориса Грінченка. А друга частина – "тяг", указує на те, що прилад затягує пил усередину.

Цікаво! Мовознавці наголошують і на правильному слові для самого процесу прибирання з пилососом. Олександр Авраменко наголошує, що слід казати – "пилососю", а не "пилосошу". А якщо це слово видається дивним чи некомфортним, то кажіть – "прибирати пилососом".

Отже, якщо йдеться про сучасну літературну українську мову, нормативною назвою є "пилосос". Слова "пилосмок" і "порохотяг" – цікаві українські відповідники, які використовуються рідше. Тому і у побуті говоріть українською!