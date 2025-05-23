Может ли рабочее время педагога детсада быть длиннее, чем режим работы заведения

Педагог детсада может иметь продолжительность рабочего времени, превышающую продолжительность работы заведения образования. При определенных условиях это возможно.

Об этом заявили в Министерстве образования и науки Украины. При этом предоставили разъяснения по вопросам оплаты труда воспитателей и других педагогических работников дошкольного образования, отмечает 24 Канал.

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Какое рабочее время педагога дошкольного образования

Так, педагог дошкольного образования может иметь большее рабочее время в случае выполнения методической, организационной работы и другой педагогической деятельности сверх нормы педагогической нагрузки вне заведения образования.

При этом утверждение графиков работы работников заведения дошкольного образования, как и должностных инструкций и правил внутреннего трудового распорядка, входит в полномочия руководителя детсада.

Отметим, что продолжительность рабочего времени педработников детсадов на одну тарифную ставку установлена в статье 26 Закона № 3788-ІХ:

для руководителя, воспитателя-методиста, социального педагога, ассистента воспитателя – 35 часов в неделю;

для воспитателя, практического психолога и других педагогических работников (музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, учителя-логопеда, руководителя кружка) – 30 часов в неделю.

Норма педагогической нагрузки (непосредственное осуществление образовательного процесса с воспитанниками), что является составляющей рабочего времени педагогического работника учреждения дошкольного образования, составляет для:

воспитателя, инструктора по физкультуре – 25 часов в неделю;

музыкального руководителя – 24 часа в неделю;

практического психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда – 20 часов в неделю;

руководителя кружка (студии, секции и т.д.), учителя – 18 часов в неделю.

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