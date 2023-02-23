Рада приняла закон о вступительной кампании-2023: какие предметы на НМТ будут сдавать выпускники
Источник:Сергей Бабак
Верховная Рада Украины 23 февраля согласовала законопроект 8228-1. Он определяет правила вступительной кампании в 2023 году.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. И добавил, что перечень предметов, которые будут сдавать выпускники на НМТ-2023, не изменится.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Какие предметы на НМТ будут сдавать выпускники
Бабак сообщил, что украинский парламент принял проект 8228-1 во втором чтении и в целом как закон.
Он уточнил, что для абитуриентов все остается без изменений. На НМТ-2023 они будут сдавать украинский язык и математику обязательно и еще 3-й предмет – по выбору.
"За" правительственный проект Закона Украины, определяющий формат вступления в 2023 году, проголосовали 285 депутатов, добавил глава Минобразования Сергей Шкарлет.
Ученики 11-х классов освобождаются от составления ГИА. Вступительное испытание для получения высшего образования будет проводиться в формате НМТ,
– сообщил министр.
И уточнил, что НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык и математика. Также один – по выбору поступающего: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.
Важно, что тестирование будет проходить в течение одного дня. Безопасность была, есть и будет на первом месте,
– добавил Шкарлетт.
Читайте "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ
Почему закон не приняли раньше
- 6 февраля Верховная Рада согласовала законопроект 8228-1, определяющий правила вступительной кампании в 2023 году, но только за основу.
- В целом, депутаты этот законопроект не поддержали.
- Глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в своем телеграмме написал, что заблокировала принятие законопроекта в целом "ЕС".
- Нардепы из этой фракции настаивали на том, чтобы историю Украины включили в список обязательных предметов на НМТ-2023.
- Следовательно, нардепы на образовательном комитете ВРУ должны рассмотреть правки к этому законопроекту.
- 21 февраля Комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций отклонил все правки к законопроекту, определяющему правила вступительной кампании в этом году. Нардепы только учли 4 технических комитетских правки.
- При этом члены профильного комитета рекомендовали Верховной Раде Украины принять этот документ во втором чтении и в целом по-прежнему.
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.