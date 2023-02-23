Рада приняла закон о вступительной кампании-2023: какие предметы на НМТ будут сдавать выпускники

Верховная Рада Украины 23 февраля согласовала законопроект 8228-1. Он определяет правила вступительной кампании в 2023 году.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. И добавил, что перечень предметов, которые будут сдавать выпускники на НМТ-2023, не изменится.

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Какие предметы на НМТ будут сдавать выпускники

Бабак сообщил, что украинский парламент принял проект 8228-1 во втором чтении и в целом как закон.

Он уточнил, что для абитуриентов все остается без изменений. На НМТ-2023 они будут сдавать украинский язык и математику обязательно и еще 3-й предмет – по выбору.

"За" правительственный проект Закона Украины, определяющий формат вступления в 2023 году, проголосовали 285 депутатов, добавил глава Минобразования Сергей Шкарлет.

Ученики 11-х классов освобождаются от составления ГИА. Вступительное испытание для получения высшего образования будет проводиться в формате НМТ,

– сообщил министр.

И уточнил, что НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык и математика. Также один – по выбору поступающего: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

Важно, что тестирование будет проходить в течение одного дня. Безопасность была, есть и будет на первом месте,

– добавил Шкарлетт.

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Почему закон не приняли раньше

6 февраля Верховная Рада согласовала законопроект 8228-1, определяющий правила вступительной кампании в 2023 году, но только за основу.

В целом, депутаты этот законопроект не поддержали.

Глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в своем телеграмме написал, что заблокировала принятие законопроекта в целом "ЕС".

Нардепы из этой фракции настаивали на том, чтобы историю Украины включили в список обязательных предметов на НМТ-2023.

Следовательно, нардепы на образовательном комитете ВРУ должны рассмотреть правки к этому законопроекту.

21 февраля Комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций отклонил все правки к законопроекту, определяющему правила вступительной кампании в этом году. Нардепы только учли 4 технических комитетских правки.

При этом члены профильного комитета рекомендовали Верховной Раде Украины принять этот документ во втором чтении и в целом по-прежнему.

Вступительная кампания – 2023: кратко