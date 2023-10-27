Как украинцы писали Радиодиктант – 2023 и почему шутят: щемящие фото и видео

27 октября, в День украинской письменности и языка, украинцы писали Радиодиктант национального единства 2023 года. Присоединились к флешмобу краяне как в Украине, так и за рубежом.

Текст назывался "Дороги Украины". Как украинцы писали Радиодиктант в этом году и что говорят, рассказывает Образование 24.

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Как украинцы писали Радиодиктант 2023

Автор текста в 2023 году – украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.

Читал его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".

Украинцы писали Радиодиктант в этом году в разных местах: дома, на работе, в школе, на фронте, в укрытии, на берегу реки, за границей. При этом поделились красноречивыми фотографиями и видео. И даже мемами.

Известный украинский режиссер, который, собственно, – режиссер популярного украинского фильма "Довбуш", поделился впечатлениями от Радиодиктанта и довольно колоритно пошутил над "Иваном Довбушем".

Смотрю сейчас в окне текст диктанта национального единства. Ребята на капотах писали, не мог фоткать, потому что там низя. Удивлялись, как ты "звичайною українською балакать вивчивси" (укр.). От всех тебе поздравления,

– написал Санин.

Украинский актер Алексей Тритенко также приобщился к написанию радиодиктанта. Говорит: писать было очень сложно.

Так быстро я не писал уже годов 15. Я очень медленно писал, догонял строчки,

– заявил он.

Писал радиодиктант – 2023 еще один украинский актер – экминистр культуры Украины Евгений Нищук.

"Дороги Украины. Перепутанные нити любви"… секущиеся обстрелами, запутанные из дома, покрытые скелетами сгоревшей вражеской техники.. но, в то же время, такие родные и теплые дороги ДОМОЙ..,

– подписал он фото.

А вот Наталья Михайленко писала диктант на берегу реки.

Конечно, приобщились к написанию Радиодиктанта и ученики и педагоги разных учебных заведений Украины – даже несмотря на то, что у многих сейчас продолжаются осенние каникулы.

Почему украинцы шутят над Алексеем Гнатковским

Украинцы, которые писали сегодня Радиодиктант, говорят: Алексей Гнатковский хорошо читал текст, орфографических ошибок можно было не допустить.

При этом шутят, что "пальцы отмерли на половине текста из-за скорости чтения", а "Гнатковского в эфире покусал скоростной Андрухович".

Алексей Гнатковский в соцсети накануне флешмоба разместил шутливое видео. Он намеренно исказил свою дикцию и пригласил всех присоединяться к написанию Радиодиктанта