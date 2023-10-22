В этом году Радиодиктант будет необычным, – Тарас Креминь

В 2023 году День украинской письменности и языка украинцы будут отмечать 27 октября. В этот день состоится и Всеукраинский радиодиктант национального единства.

Изменения связаны с переходом на другой календарь. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что в этом году Радиодиктант будет необычным.

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Как в 2023 году будет проходить Радиодиктант

Языковой омбудсмен заявил, что в этом году Радиодиктант будет необычным, ведь к нему присоединится не только украинское общество за рубежом, но и украинцы, которые вынуждены были покинуть Родину из-за полномасштабной войны.

Креминь также сообщил, что по всей территории нашего государства организуют огромное количество мероприятий, посвященных родному языку.

В условиях российской агрессии украинский язык играет ключевую роль в защите национальной идентичности,

– подчеркнул он.

И добавил, что сейчас 17 областей и 77 общин имеют свои программы развития украинского языка. Столица Украины – Киев – среди лидеров по вопросам утверждения и популяризации украинского языка.

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Что следует знать о Радиодиктанте – 2023

Текст Радиодиктанта – 2023 называется "Дороги Украины". Он состоится 27 октября с 11:00 до 12:00. Автор текста – украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.

Его можно слушать и смотреть на:

на волнах Украинского радио и Радио Культура;

в эфире телеканала Суспильное Культура;

на ютуб-канале Украинского Радио;

на фейсбук-страницах Суспильного.

Текст Радиодиктанта обнародуют 30 октября в 11:00 на сайте Украинского радио и Суспильного Культура.