Изменения связаны с переходом на другой календарь. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что в этом году Радиодиктант будет необычным.
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Как в 2023 году будет проходить Радиодиктант
Языковой омбудсмен заявил, что в этом году Радиодиктант будет необычным, ведь к нему присоединится не только украинское общество за рубежом, но и украинцы, которые вынуждены были покинуть Родину из-за полномасштабной войны.
Креминь также сообщил, что по всей территории нашего государства организуют огромное количество мероприятий, посвященных родному языку.
В условиях российской агрессии украинский язык играет ключевую роль в защите национальной идентичности,
– подчеркнул он.
И добавил, что сейчас 17 областей и 77 общин имеют свои программы развития украинского языка. Столица Украины – Киев – среди лидеров по вопросам утверждения и популяризации украинского языка.
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Что следует знать о Радиодиктанте – 2023
Текст Радиодиктанта – 2023 называется "Дороги Украины". Он состоится 27 октября с 11:00 до 12:00. Автор текста – украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.
Его можно слушать и смотреть на:
- на волнах Украинского радио и Радио Культура;
- в эфире телеканала Суспильное Культура;
- на ютуб-канале Украинского Радио;
- на фейсбук-страницах Суспильного.
Текст Радиодиктанта обнародуют 30 октября в 11:00 на сайте Украинского радио и Суспильного Культура.