На передовой, в госпитале: украинские воины поразили написанием Радиодиктанта-2023

27 октября украинцы писали Радиодиктант национального единства 2023. К нему присоединились и украинские воины.

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола показали, как писали диктант. В частности, выложили фото из передовой.

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Украинские воины поразили написанием Радиодиктанта – 2023

Они подчеркнули: писали диктант на передовой, в госпитале, в разбомбленной школе, в блиндаже. Но главное – в Украине, украинский диктант, диктант на украинском языке.

Это наша речь, которую столетиями у нас пытались отобрать позорные захватчики. Это язык свободного и независимого государства, это язык великого непокоренного народа, который мы, воины 44-ой отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, имеем в честь сегодня защищать,

– отметили в бригаде.

И добавили, что будут защищать свой народ, государство и язык до последнего дыхания, до последней капли крови, до освобождения каждого сантиметра нашей украинской земли.

Дорог Украины много, и сегодня все они ведут к нашей Победе. Слава Украине! Слава Украинцам!!!

– подчеркнули воины.

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Что известно о Радиодиктанте – 2023