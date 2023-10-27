На передовой, в госпитале: украинские воины поразили написанием Радиодиктанта-2023
27 октября украинцы писали Радиодиктант национального единства 2023. К нему присоединились и украинские воины.
Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола показали, как писали диктант. В частности, выложили фото из передовой.
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Украинские воины поразили написанием Радиодиктанта – 2023
Они подчеркнули: писали диктант на передовой, в госпитале, в разбомбленной школе, в блиндаже. Но главное – в Украине, украинский диктант, диктант на украинском языке.
Это наша речь, которую столетиями у нас пытались отобрать позорные захватчики. Это язык свободного и независимого государства, это язык великого непокоренного народа, который мы, воины 44-ой отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, имеем в честь сегодня защищать,
– отметили в бригаде.
И добавили, что будут защищать свой народ, государство и язык до последнего дыхания, до последней капли крови, до освобождения каждого сантиметра нашей украинской земли.
Дорог Украины много, и сегодня все они ведут к нашей Победе. Слава Украине! Слава Украинцам!!!
– подчеркнули воины.
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Что известно о Радиодиктанте – 2023
- В этом году Радиодиктант происходил впервые 27 октября, а не 9 ноября, в День украинской письменности и языка из-за смены календаря.
- Текст "Дороги Украины" написала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.
- Читал его актер театра и кино Алексей Гнатковский, известный по роли Ивана Довбуша в фильме "Довбуш".
- Украинцы писали Радиодиктант в этом году в разных местах: дома, на работе, в школе, на фронте, в укрытии, на берегу реки, за границей.
- Текст Радиодиктанта обнародуют 30 октября в 11:00 на сайте Украинского радио и Суспильного Культура.
- Мы также рассказывали, какие слова из текста Радиодиктанта "Дороги Украины" вы могли не знать и что они означают.