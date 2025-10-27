Укр Рус
27 октября, 17:24
Что такое "пітятко", сбившее с толку украинцев на Радиодиктанте – 2025

Мария Волошин
Основні тези
  • Слово "питятко" из Радиодиктанта-2025 является диалектизмом.
  • Означает "цыпленок" – так говорят на Закарпатье.

27 октября украинцы писали 26-й Радиодиктант национального единства. Автором нынешнего текста стала писательница Евгения Кузнецова.

Текст назывался "Надо жить!". В нем попадались довольно интересные слова, значение которых многие украинцы не знают, отмечает 24 Канал.

Что такое "питятко"?

После завершения написания диктанта украинцы сразу же начали спорить относительно содержания и темпа чтения. Другие же спрашивали, что означают отдельные интересные слова, которые им попались сегодня в тексте.

Одним из таких интересных слов является "пітятко". Это слово является диалектизмом. Так говорят на Закарпатье.

Пітятко – это цыпленок, цыпленок, как подсказывают словари.

Если вы внимательно слушали комментарии к нынешнему Радиодиктанту, то заметили, как актриса Римма Зюбина в эфире заявила, что знает значение этого слова. При этом растолковала его.

Благодаря нашим диалектам мы можем обогащать наш язык, 
– акцентировала Зюбина.

Что известно о Радиодиктанте-2025?

  • Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоялся 27 октября в 11:00 часов.
  • Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
  • Читала текст актриса Наталья Сумская.
  • Текст назывался "Надо жить!".
  • Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
  • В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.
  • Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста.
  • Кристина Гоянюк, победительница Радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала нынешний текст и его прочтение. Заявила, что текст "глуповат" и "нехорошо прочитан".
  • Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!".
  • Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком по скорописи".
  • Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.