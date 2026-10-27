Радиодиктант 2026: куда отправлять текст на проверку

Сегодня, 27 октября, украинцы вновь дружно писали Всеукраинский радиодиктант национального единства. В этом году флешмоб прошел в День украинской письменности и языка.

Во время радиодиктанта проходил сбор на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Вернись живым". При этом "Суспильне" сообщает, куда отправлять текст диктанта на проверку.

Куда отправлять свой текст радиодиктанта

Если вы хотите, чтобы ваш диктант проверили специалисты, вы можете:

Отправить текст радиодиктанта в бумажном виде по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на почтовом штемпеле была дата не позднее 28 октября.

Сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес rd@suspilne.media.

В четверг, 29 октября, в 11:00 на платформах "Суспильне" будет опубликован текст Радиодиктанта национального единства, чтобы каждый смог проверить свой текст самостоятельно.

Что известно о радиодиктанте в 2026 году Автором текста в этом году является писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Читателей в этом году было двое. Это учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Радиодиктант транслировался в прямом эфире на всех платформах Суспильное:

"Украинское радио" и "Радио Культура";

YouTube-канал "Украинского радио";

телеканал, сайт и YouTube-канал "Суспильное Культура";

приложения: suspilne.radio и Дия.

Трансляция радиодиктанта 2026: онлайн