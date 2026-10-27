"ЗСУшный" или "зсушный": 5 слов, в которых вы могли допустить ошибку во время радиодиктанта

Украинцы со всего мира собрались 27 октября, чтобы написать радиодиктант. И хотя в этом году не было странных и загадочных слов, зато было достаточно таких, в которых многие уже допустили ошибки.

По крайней мере, об этом свидетельствуют не единичные публикации в этой ветке. Пользователи сети рассказывают, какие слова на Радиодиктанте вызвали у них сомнения, и начали делиться правилами их написания.

В каких словах могли ошибиться украинцы на радиодиктанте?

Радиодиктант национального единства уже позади, а вопросы по языку остаются. Как писать слово с "пів", где ставить мягкий знак и можно ли образовывать новые слова от военных аббревиатур? Разбираем пять случаев, в которых легко засомневаться даже тем, кто хорошо знает украинский язык.

Слово "впівсили" пишем – слитно. Это наречие со значением "не на повну силу", "не докладаючи всіх зусиль". Например: "Після травми спортсмен тренувався впівсили". Здесь слово уже имеет целостное значение, поэтому правило об отдельном написании числительного "пів" не применяем.

Скриншот объяснения / Threads.

"Пів хвилини" пишем – раздельно , ведь речь идет именно о половине минуты – 30 секундах. Согласно действующим правилам украинского правописания, числительное "пів" со значением половины и существительное в родительном падеже пишем отдельно: пів години, пів дня, пів року, пів хвилини.

пишем – , ведь речь идет именно о половине минуты – 30 секундах. Согласно действующим правилам украинского правописания, числительное "пів" со значением половины и существительное в родительном падеже пишем отдельно: пів години, пів дня, пів року, пів хвилини. "Часопростір" пишем – слитно. Это сложное слово, образованное сочетанием основ "час" и "простір". Оно обозначает единство этих понятий, например, в литературном произведении или философском рассуждении. Такие слова образуются из нескольких основ и могут писаться слитно, если этого требует их словообразовательная структура.

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"Різьбяр" – слово, в котором нельзя упустить знак мягкости . По общему правилу после мягкого согласного перед другим мягким согласным знак смягчения часто не пишем. Но "різьбяр" – исключение, как и слово "тьмяний". Орфография допускает также вариант "різьбар". Итак, обе формы можно найти в языковых источниках. Здесь использовано правило правописания об употреблении мягкого знака. А апостроф здесь лишний !

– слово, в котором . По общему правилу после мягкого согласного перед другим мягким согласным знак смягчения часто не пишем. Но "різьбяр" – исключение, как и слово "тьмяний". Орфография допускает также вариант "різьбар". Итак, обе формы можно найти в языковых источниках. Здесь использовано правило правописания об употреблении мягкого знака. А ! "Зсушный" – разговорное слово, образованное от аббревиатуры ВСУ – Вооруженные Силы Украины. Так могут говорить о чем-то, связанном с военным бытом или армейской жизнью. В этом слове все пишется со строчной буквы. Правила написания аббревиатур и производных от них слов приведены в "Украинском правописании".

Скриншот пояснения / Threads.

Даже знакомые слова могут подкинуть неожиданную орфографическую загадку, а также новые слова, которые появились не так давно. Поэтому "Радиодиктант" – хороший повод не только проверить себя, но и вспомнить правила, которые помогают уверенно писать каждый день. Как вы написали эти слова?