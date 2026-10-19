Что означает "рать": слово из истории, в котором до сих пор чувствуется сила

Язык сохраняет слова, которые не исчезают бесследно, даже если мы редко употребляем их в повседневной жизни. Некоторые из них возвращаются к нам через историю, литературу и разговоры о борьбе за свою землю. Такое слово – рать.

Что это означает и откуда происходит, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Откуда происходит слово "рать"?

В древних летописях и художественных произведениях можно встретить слово, которое звучит торжественно и напоминает о военной истории наших предков. Рать – это древнее название войска, вооруженного отряда, а в отдельных контекстах – битвы. А еще – огромное количество чего-либо или кого-либо однородного.

Это древнее слово имеет праславянские корни. Этимологический словарь украинского языка связывает его с праславянской формой *ratь. Родственные слова с подобным значением есть и в других славянских языках: например, болгарское "рат" и сербское "рат" означают войну. В древних славянских языках это слово могло обозначать не только войско, но и войну, нападение, сражение или борьбу.

Обратите внимание: "рать" – не новейшее заимствование и не слово, принадлежащее исключительно русскому языку. Это древняя общеславянская лексика, сохранившаяся в разных языках и имеющая собственную историю в украинском.

От этого корня происходит и слово "ратник" – воин, участник войска. А прилагательное "ратный" сохранилось в выражениях вроде:

"ратный труд",

"ратный подвиг",

"ратная слава".

Они имеют торжественный, исторический оттенок.

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Как слово "рать" используется в украинской литературе?

Писатели обращались к этому слову, когда хотели передать атмосферу древних сражений, княжеских походов или подчеркнуть силу большого сообщества.

В драме Ивана Кочерги "Ярослав Мудрый" мы читаем: "Що ж, бій, так бій! Скликати зараз рать! Не в перший раз нам ворога стрічать".

В контексте произведения слово звучит как призыв к войску, готовому встать на защиту своей земли. Оно короткое, решительное и хорошо передает напряжение перед боем.

Еще один пример – строки Натальи Забилы: "Чи не слід нам розпочати, браття, – як співали в сиву давнину, – спів про те, як із своєю раттю вирушав князь Ігор на війну".

Здесь "рать" связана с образом княжеского войска и памятью о древних походах.

А у Николая Терещенко читаем о партизанах: "Зійшлась з околиць партизанська рать опівночі знайомими шляхами".

В этом примере слово уже не переносит читателя в княжескую эпоху. Оно придает образу партизанского отряда торжественное, почти эпическое звучание.

Почему это слово важно сейчас?

Сегодня, когда Украина борется за свою свободу и территориальную целостность, древняя военная лексика приобретает особое эмоциональное звучание. Однако важно различать историческое слово и современные названия: в новостях, официальных документах и повседневном общении уместнее говорить "войско", "Вооруженные силы Украины", "военные", "защитники и защитницы".

"Рать" не заменяет современную военную терминологию. Ее сила – в исторической памяти, литературе и способности одним словом вызвать образ сообщества, вступающего в борьбу. Оно напоминает, что в украинском языке есть древние слова для разговора о войске, сопротивлении и защите родной земли.

Знать такие слова – значит не просто расширять словарный запас. Это еще и способ лучше понимать летописи, исторические произведения и литературные образы, которые помогают осмысливать наше прошлое и настоящее.