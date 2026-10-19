Що воно означає та звідки походить, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Звідки походить "рать"?

У давніх літописах і художніх творах можна натрапити на слово, яке звучить урочисто й нагадує про військову історію наших предків. Рать – це давня назва війська, збройного загону, а в окремих контекстах – битви. А ще – величезна кількість чогось чи когось однорідного.

Це давнє слово має праслов'янське коріння. Етимологічний словник української мови пов'язує його з праслов'янською формою *ratь. Споріднені слова з подібним значенням є й в інших слов'янських мовах: наприклад, болгарське "рат" і сербське "рат" означають війну. У давніх слов'янських мовах слово могло позначати не лише військо, а й війну, напад, бій або боротьбу.

Зверніть увагу: рать – не новітнє запозичення й не слово, яке належить винятково російській мові. Це давня спільнослов'янська лексика, що збереглася в різних мовах і має власну історію в українській.

Від цього кореня походить і слово "ратник" – воїн, учасник війська. А прикметник "ратний" зберігся у висловах на зразок:

"ратна праця",

"ратний подвиг",

"ратна слава".

Вони мають урочисте, історичне забарвлення.

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Як "рать" використовують в українській літературі?

Письменники зверталися до цього слова, коли хотіли передати атмосферу давніх битв, княжих походів або підкреслити силу великої спільноти.

У драмі Івана Кочерги "Ярослав Мудрий" читаємо: "Що ж, бій, так бій! Скликати зараз рать! Не в перший раз нам ворога стрічать".

У контексті твору слово звучить як заклик до війська, готового стати на захист своєї землі. Воно коротке, рішуче й добре передає напруження перед боєм.

Ще один приклад – рядки Наталі Забіли: "Чи не слід нам розпочати, браття, – як співали в сиву давнину, – спів про те, як із своєю раттю вирушав князь Ігор на війну".

Тут рать пов'язана з образом княжого війська та пам'яттю про давні походи.

А в Миколи Терещенка читаємо про партизанів: "Зійшлась з околиць партизанська рать опівночі знайомими шляхами".

У цьому прикладі слово вже не переносить читача до княжої доби. Воно надає образові партизанського загону урочистого, майже епічного звучання.

Чому це слово важливе зараз?

Сьогодні, коли Україна бореться за свою свободу й територіальну цілісність, давня військова лексика набуває особливого емоційного звучання. Проте важливо розрізняти історичне слово й сучасні назви: у новинах, офіційних документах і повсякденному спілкуванні доречніше говорити "військо", "Збройні сили України", "військові", "захисники й захисниці".

Рать не замінює сучасної військової термінології. Її сила – в історичній пам'яті, літературі та здатності одним словом викликати образ спільноти, яка стає до боротьби. Воно нагадує, що українська мова має давні слова для розмови про військо, спротив і захист рідної землі.

Знати такі слова – означає не просто розширювати словниковий запас. Це ще й спосіб краще розуміти літописи, історичні твори та літературні образи, які допомагають осмислювати наше минуле й теперішнє.