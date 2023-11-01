Какое минимальное и максимальное количество учащихся может учиться в одном классе

Классы в украинских школах могут делить на группы по изучению определенных предметов. Это разрешает образовательное законодательство.

Это делается в целях обеспечения надлежащего качества изучения отдельных предметов. Класс при этом могут разделить не более чем на три группы, в которых будет не менее восьми учащихся.

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Какое минимальное количество учащихся должно формировать класс

На уроках иностранного языка класс можно поделить на группы, если в нем более 27 учеников. При изучении информатики разделение возможно только при проведении практических занятий с использованием компьютеров. Но в группах должно быть не менее 8 человек, рассказал научный сотрудник Аналитического центра "ОбразованиеАналитика" Киевского университета имени Бориса Гринченко Владимир Божинский.

Согласно образовательному законодательству, в классе не может быть менее 5 учеников. Если учащихся мало, чтобы образовать класс, они могут продолжить обучение в этой школе в пределах другой формы, чем очная, или в другом учебном заведении.

Если количество учащихся уменьшилось, его не могут расформировать до окончания учебного года.

Какое максимальное количество учащихся может учиться в одном классе

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Во время войны максимальное количество учащихся в классе де-факто не ограничено, кроме количества учащихся, получающих образование по очной или вечерней форме. Так, 30 учащихся в одном классе могут получать образование в рамках дневной или вечерней формы и еще 10 школьников – в рамках любой другой формы.

Если в классе учится 40 учащихся по дневной или вечерней форме, это уже нарушение.