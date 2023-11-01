Це роблять з метою забезпечення належної якості вивчення окремих предметів. Клас при цьому можуть поділити не більш ніж на три групи, в яких буде не менше восьми учнів.

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Яка мінімальна кількість учнів має формувати клас

На уроках іноземної мови клас можна поділити на групи, якщо у ньому є понад 27 учнів. Під час вивчення інформатики поділ можливий лише при проведенні практичних занять із використанням комп'ютерів. Але у групах має бути не менше 8 осіб, розповів науковий співробітник Аналітичного центру "ОсвітАналітика" Київського університету імені Бориса Грінченка Володимир Божинський.

Відповідно до освітнього законодавства, у класі не може бути менше ніж 5 учнів. Якщо учнів замало, аби утворити клас, вони можуть продовжити навчання у цій школі у межах іншої форми, ніж очна, або в іншому навчальному закладі.

Якщо кількість учнів у класі зменшилась, його не можуть розформувати до закінчення навчального року.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Яка максимальна кількість учнів може вчитися в одному класі

Під час війни максимальна кількість учнів у класі де-факто не обмежена, крім кількості учнів, які здобувають освіту за очною або вечірньою формою. Так, 30 учнів в одному класі можуть здобувати освіту у межах денної або вечірньої форми і ще 10 школярів – у межах будь-якої іншої форми.

Якщо у класі вчиться 40 учнів за денною чи вечірньою формою, це вже порушення.