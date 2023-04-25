Вы будете выглядеть волшебником: какие простые приемы разовьют вашу память

Каждый ученик и студент мечтает о том, чтобы запоминать абсолютно все. Достичь такой амбициозной цели невозможно, а вот приблизиться к ней почти вплотную вполне реально.

Иметь отличную память и поглощать большие объемы информации хотят все ученики и студенты. Конечно, у каждого из нас разный потенциал, но есть специальные мнемонические упражнения, пользуясь которыми можно улучшить свою память в несколько раз и никогда не жаловаться, что новая информация надолго не задерживается в голове.

Читайте также Министр образования рассказал, какие предметы останутся в школьной программе

Какие упражнения помогут улучшить память

Один из самых популярных приемов – ассоциации. Нужно соединить два термина по схожим характеристикам или другим критериям, главное, чтобы вы могли представить их вместе.

Еще один очень распространенный способ запоминать новую информацию – сюжетную технику. Нужно создать из новых терминов или другой информации интересную историю и время от времени пересказывать ее себе. События в ней должны развиваться логически, но не обязательно иметь хоть какое-то отношение к реальности.

Хорошая память никому не помешает / Фото Pixabay

Также довольно часто можно услышать о методе локусов. Новую информацию мы привязываем к привычным местам или предметам. Наиболее распространенной эта практика является при создании дворцов памяти, которые приобрели крайне большую популярность после современной экранизации Шерлока Холмса.

Для тех, кто любит все сокращать, может оказаться полезным метод аббревиатур. Правда, в них можно запутаться, но стоит немного попрактиковаться, чтобы легко запоминать долгие и сложные сроки.