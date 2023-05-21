Шансы минимальны, а последствия катастрофические: почему не стоит пытаться схитрить на НМТ

Добродетель является одним из базовых требований национального мультипредметного теста. Какие бы истории вы ни слышали от старших друзей, не пытайтесь обмануть систему.

С года и год встречаются выпускники, которые твердо убеждены в том, что смогут обмануть систему и обязательно смогут списать. Каждый раз подобные попытки обнаруживают, но все равно кое-где ходят легенды о том, как кому-то удалось сыграть против правил.

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Почему это невозможно и как важно полагаться на собственные знания и дарование, а не на обман – рассказывает 24 Канал.

Жесткий контроль на всех этапах

Пронести с собой гаджет в кабинет, где будет проходить НМТ – почти невозможно. Осмотр на входе и возможность использования металлодетекторов сделают шансы на успех меньше минимальных.

Даже если вам удастся пронести какой-то гаджет, вы не сможете свободно пользоваться им, так что логичность самого риска подвергается сомнению.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому следует доверить подготовку профессионалам. Таким, как репетиторы Optima Academy. Здесь ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессионалами!

Инспекторы все увидят

Если вы после стольких лет в школе свято убеждены в том, что можно незаметно списать – вы ничего не знаете о наблюдении за учениками. Если вам когда-то удавалось списать, это удавалось исключительно благодаря тому, что педагог жалел вас.

Инспекторы, которые будут наблюдать за честностью на НМТ, хорошо натренированы выявлять тех, кто решил играть не по правилам. Кроме того, другие ученики в кабинете точно не потерпят подобные выходки. Списать на ограниченном пространстве, когда за вами наблюдает столько пар глаз, невозможно даже теоретически.

Цена слишком высока

Как только недобропорядочность ученика будет обнаружена (а это случится обязательно), его попросят покинуть центр составления НМТ, а результаты его теста аннулируют. Соответственно, автоматически становится невозможным поступление в любой вуз.

Не рискуйте своим будущим ради эфемерной возможности узнать правильный ответ. Полагайтесь только на свои силы и готовьтесь к экзамену.