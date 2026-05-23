Не "редіска": как правильно назвать этот весенний хрустящий овощ

Весна приходит – и на столе появляется хрустящий овощ с ярким вкусом. Им с удовольствием смакуют, но название часто калькируют.

Как на украинском называть овощ "редіску", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Как правильно на украинском: редиска, редис или редиска?

Весной на рынках и огородах появляется один из первых овощей – сочный, хрустящий и немного острый. Но вместе с ним часто возникает и языковой вопрос: как правильно называть его на украинском – "редис" или "редиска"и стоит ли называть его – редиска?

На самом деле оба слова существуют в украинском языке, но имеют определенные особенности употребления.

Современные украинские словари фиксируют слово "редис" как основное литературное название растения. Именно такую форму подает "Словарь украинского языка".

Заметим, что большинство словарей опубликованы в советское время, поэтому и "допустили" обе формы. Однако заметим, что на русском слово произносится через "и", именно поэтому часто его калькуют – "редіс" или "редіска".

Если же мы сейчас осмотрим современное инфопространство, где рассказывают об этом овоще – о сортах, блюда, виды, формы, цвета, то увидим, что везде преобладает слово "редиска". В том числе и на упаковках с семенами видим слово "редиска".

Слово "редис" тоже часто употребляется. То есть сказать "редис" не будет грубой ошибкой. Например, можно говорить и:

"Салат із редису" і "Салат з редиски":

"Купила свіжу редиску / свіжий редис".

Для украинского языка характерно, что слово имеет другой род, чем русский язык, вспомните: тополь – тополя, свекла – буряк, гарбуз – тыква. О украинских названиях овощей мы писали ранее.

Какое происхождение слова "редиска"?

Слово "редис" пришло к нам через европейские языки и происходит от латинского слова radix, что означает "корень". Это очень логично, ведь именно корнеплод является съедобной частью растения. Через французский radis и польского rzodkiewka слово попало в украинский язык.

Интересно, что во многих языках название редиса тоже связано с корнем:

на английском – radish ;

; на французском – radis ;

; на немецком – Radieschen.

А научное название – Raphanus sativus var. radicula Pers. – овощи с небольшими корнеплодами круглой или продолговатой формы. Можно встретить даже форму слова – радиска, как диалектизм.

В украинском языке есть и другое слово – редька. Кто-то называет так редиску, но это другой овощ, который может быть черным, белым или зеленым. Редька – это зимний вид овоща, вспомните редьку черную.

В народных выражениях редька часто упоминается как нечто "острое" или "нехорошее": "горькая редька" – о неприятном человеке или "хуже горькой редьки".

В украинском и других славянских языках слово "редиска" иногда употребляют в шутку как легкое оскорбление для хитрого или неприятного человека. Такое переносное значение появилось из-за популярных шуток и художественных произведений. Однако к самому растению это, конечно, не имеет никакого отношения.

Редька черная / agrarii-razom.com.ua

Какие интересные факты знаете о редисе?

Редис – не только вкусный, но и довольно необычный овощ, о котором можно рассказать следующее:

Это один из самых быстрых овощей в мире: некоторые сорта созревают всего за 14 – 20 дней.

Редис относится к семейству капустных – то есть является "родственником" капусты, горчицы и хрена.

В Древнем Египте редис выращивали еще несколько тысяч лет назад.

Больше всего редиса в мире выращивают в Китае, Японии и Корее.

Существуют не только красные, но и белые, желтые, фиолетовые и даже черные сорта редиса.

Содержит много витамина С, который укрепляет иммунитет.

Имеет эфирные масла, придающие острого вкуса и стимулирующие аппетит.

Помогает работе пищеварительной системы, очищает организм.

Низкокалорийная, поэтому идеальна для весенних салатов.

В Греции редьку приносили в жертву богам, даже изготавливали ее копии из золота.

В Украине редиска стала символом весеннего обновления: первый овощ после зимы, который добавляет свежести и цвета на столе.

Редиска лучше всего подходит в свежем виде в салатах, хотя ее и маринуют. А еще она – ингредиент вкусного холодного супа – окрошки. Если вы фанат этого блюда, то обязательно приготовьте ее, пока сезон.

Язык интересен тем, что даже название обычного овоща может рассказать много об истории слова, культуру и языковые традиции. Поэтому в следующий раз, покупая весенний редис, можно не только приготовить салат, но и вспомнить маленькую языковедческую историю этого слова.